Orange: rozbijaj jaja, dostaniesz darmowe gigabajty

Orange rusza ze świąteczną zabawą dla użytkowników aplikacji Mój Orange. Przez najbliższe 5 dni można w niej zgarnąć darmowe gigabajty. Wystarczy tylko rozbijać wielkanocne jaja.

Orange nie tylko organizuje cykliczne, cośrodowe akcje dla użytkowników aplikacji Mój Orange, ale także zaskakuje ich nietypowymi zabawami – tak jak teraz, z okazji zbliżających się świąt Wielkanocy.

Zabawa jest prosta i nie wymaga od nikogo specjalnego wysiłku. Trzeba tylko rozbijać jaja – w sumie można dzięki temu zgarnąć nawet 25 GB darmowego internetu.

Jak rozbijać jajka w Orange?

Wielkanocna zabawa w Orange wystartowała już dzisiaj i potrwa do 29 marca, do końca dnia.

Przez 5 kolejnych dni do rozbicia będzie nowe jajko. Za każde użytkownik otrzyma 5 GB, więc ci, którzy będą logować się do aplikacji codziennie i nie zapomną o zbiciu kolejnego jaja, mają szansę na zgromadzenie do 25 GB w gratisie.

Regularne rozbijanie jaj jest bardzo ważne, bo jajko z poprzedniego dnia nie będzie już dostępne w kolejnym, dlatego warto codziennie zaglądać do apki.

Gigabajty będą przyznawane w ciągu 48 godzin, a klienci pomarańczowej sieci na ich wykorzystanie mają 14 dni. Pakiety są ważne tylko na terenie Polski. Wielkanocna paczka GB wykorzystywana jest w pierwszej kolejności przed wszystkimi innymi pakietami dostępnymi dla danego numeru telefonu.

W zabawie mogą wziąć udział klienci indywidualni – abonamentowi lub korzystający z usług na kartę – oraz biznesowi – uprawnieni do Mój Orange. Tym razem więc operator nie robi podziałów, gdy faworyzowani są klienci z abonamentem, a ci na kartę pomijani.

Szczegóły akcji dostępne są w regulaminie:

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska