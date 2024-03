Orange straszy wyłączeniem numeru. O co chodzi?

„Bez Twojej decyzji wyłączymy Twoje usługi” – takie ostrzeżenie pojawia się w nowym komunikacie Orange, wysyłanym do części klientów. Brzmi groźnie i faktycznie może do tego dojść. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Dziś Orange zapowiedział kilka istotnych zmian w ofercie Orange Flex. Najważniejsza z nich, która może dotknąć wielu klientów, to wyłączenie Planu 30 GB za 30 zł, co nastąpi od 22 kwietnia. Do wyboru będą trzy wyższe plany, za 35 zł, 50 zł lub 80 zł.

Operator sugeruje, że użytkownicy Planu 30 GB powinni przejść na Plan 45 GB za 35 zł, w którym za 5 zł więcej zyskają 15 GB.

Choć do wejścia zmian jest jeszcze miesiąc, Orange już teraz zachęca do wyboru innej oferty. Trzeba na to wyrazić zgodę, a na podjęcie decyzji użytkownik ma czas do końca okresu rozliczeniowego, który nastąpi po 22 kwietnia 2024 r.

Jeśli klient da się namówić na wyższy plan, Orange wprowadzi zmianę automatycznie wraz z początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego. W pierwszym okresie rozliczeniowym po zmianie operator pobierze od użytkownika taką samą opłatę jak za dotychczasowy plan, czyli 30 zł.

W komunikacie pojawia się jednak ostrzeżenie, które może zaniepokoić część klientów:

Zdecyduj, by dalej korzystać z Flexa. Bez Twojej decyzji wyłączymy Twoje usługi.

Brzmi groźnie, a o co w tym chodzi? Odnosi się to do sytuacji, gdy namawiany do zmiany planu klient nie da się jednak skusić.

Jak wynika z zapowiedzi, po 22 kwietnia plan bez decyzji klienta Plan 30 GB zostanie wyłączony.

Jeśli do końca swojego okresu rozliczeniowego, który nastąpi po 22.04.2024, nie wyrazisz zgody, to zmuszeni będziemy wyłączyć Twoje usługi wraz z końcem Twojego okresu rozliczeniowego, przypadającego po 22.04.2024

– podaje Orange w oficjalnym komunikacie o wprowadzeniu zmian w cennikach.

Na szczęście Orange pozostawia furtkę. Jeżeli klient nie wyrazi zgody, a jego plan zostanie zawieszany, nie znaczy to, że numer w ofercie Flex od razu przepadnie. Przez kolejne 6 miesięcy użytkownik cyfrowej oferty Orange będzie mógł wybrać dowolny plan z oferty i ponownie aktywować Orange Flex.

Ale, ale, jeśli przegapisz datę wyrażenia zgody lub nie zmienisz swojego Planu w tym terminie, to Twój numer będzie na Ciebie czekał przez 6 miesięcy. W tym czasie możesz ponownie aktywować Flexa z dowolnym Planem z aktualnej oferty

– wyjaśnia Orange.

Jest też inna opcja, można wybrać plan za 15 zł z paczką 0 GB. Ta wersja oferty jest jednak dostępna tylko dla dodatkowych numerów w ramach Strefy kart SIM.

Więcej szczegółów w komunikacie o wprowadzeniu zmian w cennikach.

