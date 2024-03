Orange robi rewolucję w cyfrowej ofercie. Będzie mniej planów i nowość

Orange robi wiosenne porządki w ofercie Flex. Operator zmniejszył liczbę planów z 4 do 3/ Likwiduje plan 30 GB, ale wprowadza też nowość – subskrypcję roczną – oraz stworzył dodatkową okazję na 5G.

Orange wyciągnął na wiosnę wielką miotłę i robi porządki w cyfrowej ofercie Flex. Pierwsza zmiana to pożegnanie planu 30 GB za 30 zł, co nastąpi od 22 kwietnia. Od tego dnia nie będzie już można skorzystać z tej oferty, a zamiast czterech planów do wyboru pozostaną tylko trzy:

45 GB za 35 zł,

za 35 zł, 80 GB za 50 zł,

za 50 zł, 150 GB za 80 zł.

A co się stanie z użytkownikami, którzy obecnie korzystają z Planu 30 GB lub aktywują go w najbliższym miesiącu? Takie osoby otrzymają od Orange e-maile z propozycją przejścia na Plan 45 GB, w którym za 5 zł więcej zyskają aż 15 GB.

Żeby nikt nie czuł się zaskoczony, poprosimy wszystkich użytkowników o wyrażenie na to zgody – wtedy zmiana odbędzie się automatycznie w dniu odnowienia Planu klienta następującym po 22 kwietnia

– zapowiada Orange.

Użytkownicy, którzy zgodzą się na zmianę Planu 30 GB na 45 GB, w pierwszym miesiącu zapłacą 30 zł tak jak dotychczas, a dodatkowe 15 GB dostaną w prezencie. Dopiero od kolejnego miesiąca Orange pobierze nową opłatę 35 zł.

W razie braku zgody klienta na proponowaną zmianę Plan 30 GB zostanie zawieszony, jednak użytkownik nie straci swojego numeru. Przez kolejne 6 miesięcy będzie mógł wybrać dowolny plan z oferty i ponownie aktywować Orange Flex.

Roczna subskrypcja

Druga nowość, jaką wprowadza Orange do oferty Flex, to subskrypcja roczna, dzięki której użytkownicy zyskają 12 miesięcy usługi w cenie 10.

Operator przekonuje, że roczna subskrypcja to opcja znana np. użytkownikom platform Disney+, Microsoft 365 czy Deezer, ale na polskim rynku telekomunikacyjnym Orange jest pierwszym, który proponuje takie rozwiązanie.

Subskrypcja roczna to propozycja dla tych, którzy na stałe korzystają z jednego wybranego planu. Na początek Orange włączy ją w Planie 45 GB, żeby sprawdzić, jak klientom spodoba się taka opcja. Roczna subskrypcja w Orange Flex będzie dostępna od 22 kwietnia.

Jak ją dokładnie aktywować? Należy wybrać Plan 45 GB na najbliższy rok i od razu zapłacić jednorazowo 350 zł, co daje 12 miesięcy usługi w cenie 10.

W tym wariancie miesiąc korzystania z Flexa kosztuje 29,17 zł, czyli jeszcze mniej niż w wycofywanym Planie 30 GB. Jest za to większa paczka gigabajtów.

5G dla dodatkowych numerów

Orange ogłosił także jeszcze jedną zmianę w ofercie Flex. Już od teraz Plan 0 GB za 15 zł, który można kupić dla dodatkowych numerów w ramach Strefy kart SIM, tak jak wszystkie pozostałe Plany Flex, będzie działał z 5G.

Jak skorzystać z internetu w tym planie? To proste – wystarczy, że inny użytkownik prześle na taki numer kilka GB w ramach usługi Transfer GB.



Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: Blog Orange Polska