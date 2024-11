Orange znów daje darmowe GB. Nie przegap tych okazji

Orange rozkręcił się i sypie kolejnymi gigabajtami za darmo. Paczka jest niezbyt wielka, ale użytkownicy o dużym apetycie na bezpłatny internet na pewno nie będą narzekać.

Orange znów ma nowy prezent w aplikacji – od dziś jest okazja do zgarnięcia 7 GB darmowego internetu. Jak w każdą środę, bonus czeka na użytkowników oferty z abonamentem i można go odebrać w apce Mój Orange, w zakładce Dla Ciebie.

Paczka darmowych 7 gigabajtów pozwoli korzystać z darmowego internetu na terenie Polski i zachowuje ważność w aktualnym cyklu rozliczeniowym. Później pakiet wygasa, nawet gdy nie zostanie zużyty do końca. Bonusowe GB można odebrać do przyszłego wtorku, 19 listopada. Niestety, z tej okazji nie skorzystają klienci ofert na kartę.

To nie jedyna okazja w Orange

Trzeba przyznać, że po nieco mylącym początku miesiąca (tydzień temu prezentami były dwie, dobrze znane usługi) Orange się rozkręca. Operator rozwiązał worek z darmowymi gigabajtami i na długi weekend i 11 listopada dał sporą paczkę 24 GB, a jakby tego było mało, wczoraj ogłosił kolejne akcje – tym razem z okazji 12-lecia aplikacji Mój Orange.

Pierwsza z nich to zabawa w pompowanie balonów. Za każdy można otrzymać pakiet 12 GB darmowego internetu. W sumie będą cztery takie okazje, a co tydzień w aplikacji Mój Orange będzie pojawiał się nowy balon, a więc nowa okazja na zgarnięcie bonusu. Ta akcja trwa do 8 grudnia.

Urodziny aplikacji Mój Orange to także loteria z nagrodami. Wystarczy korzystać z apki, zgłosić się do zabawy, wykonać jedną z prostych czynności w aplikacji, by mieć szansę na wylosowanie jednej z nagród. Wśród nich są takie urządzenia jak iPhone 16 Pro, zegarek Apple Watch czy konsole Nintendo Switch OLED.

