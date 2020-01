Milion gigabajtów za darmo dla klientów nju mobile

Nju mobile ogłosił, że ma już milion klientów. Aż 70% z nich postawiło na ofertę abonamentową. Z tej okazji sieć rozda klientom okrągły milion gigabajtów.

Nju mobile świętuje swój pierwszy milion klientów

Chociaż wyglądaliśmy przede wszystkim odświeżonych planów taryfowych - trzymając kciuki, by nie było drożej - pierwszy milion klientów marki nju mobile to doskonała okazja do świętowania. Specjalne upominki otrzyma 53 klientów, którzy korzystają z nju mobile nieprzerwanie od wprowadzenia oferty, a więc od kwietnia 2013 roku. A co dla pozostałych osób? Okrągły milion gigabajtów.

Promocja z wieeeeelką gwiazdką

Milion gigabajtów to mokry sen taryfowych ekstremistów z kościoła #wszystkozadarmo. Po legendarnej ofercie "Grunwald", z 1410 GB transferu, Orange pobije swój własny rekord? Nic z tego - ten milion gigabajtów jest do wykorzystania przez milion klientów marki...

Tak jest - na jednego klienta przypada jeden darmowy gigabajt transferu.

Nju mobile to wciąż jedna z najlepszych ofert na rynku - Orange niczego w niej nie zepsuł

Wiodące obecnie na rynku podejście "więcej za więcej" nie dosięgnęło póki co cenników nju mobile. Użytkownicy doceniają atrakcyjną cenę oferty i rosnący pakiet gigabajtów. Marka wciąż wyróżnia się na polskim rynku brakiem długiej umowy i równymi warunkami dla wszystkich klientów.

Gdy ponad 6 lat temu uruchamialiśmy nju mobile zaproponowaliśmy klientom coś zupełnie nowego. Prostą i tanią ofertę bez limitów i długoterminowej umowy. To była rewolucja na rynku. Klienci docenili takie podejście i są z nami, bo tego chcą, a za staż dostają coraz większy pakiet gigabajtów do wykorzystania. Dziś najlepiej widać jak dobrze ten pomysł się sprawdził, bo już milion osób korzysta z nju mobile

- powiedział Mariusz Gaca, wiceprezes zarządu ds. rynku konsumenckiego Orange Polska.

Z oferty abonamentowej można zrezygnować w ciągu miesiąca, a za usługi, z których w danym miesiącu klienci nie korzystają, nie płacą. Za to, za staż w nju mobile otrzymują rosnący pakiet gigabajtów, nawet do 60 GB miesięcznie w ofercie głosowej.

Kim jest statystyczny klient nju mobile?

Klienci najchętniej wybierają abonament za 29 zł, gdzie otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet gigabajtów, który z początkowych 10 GB rośnie w ciągu 2 lat do 30 GB. Można też korzystać z usług w parach, wystarczy dokupić dodatkowy numer za 9 zł miesięcznie.

Statystyczny klient nju mobile ma 31-45 lat i najczęściej mieszka w dużym mieście. Wybiera nju mobile dzięki rekomendacji rodziny i znajomych, którzy wcześniej skorzystali z usług sieci. Szczególnie docenia atrakcyjną ofertę cenową, możliwość korzystania za niewielką dopłatą z dwóch numerów oraz rosnący pakiet gigabajtów za staż. Aż 70% klientów ma ofertę na abonament, a 40% korzysta z dwóch lub więcej numerów w sieci.

Zapytaliśmy Orange o plany weryfikacji cenników - podobnej do zeszłorocznych podwyżek cen w ofercie na kartę Orange. Padła deklaracja, że nie ma aktualnie planów dotyczących zmian cen w nju mobile. W dłuższej perspektywie należy się jednak spodziewać transformacji mechanizmów zarządzania ofertą na zbliżone do tych w Orange Flex. Przynajmniej na razie obie marki będą współistnieć na rynku. Flex ma strukturę klientów i ARPU bliższe ofertom abonamentowym, nju mobile bliższy jest ofercie na kartę.

