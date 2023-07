Motorola Razr 40 Ultra w świetnej promocji. Zobacz ile zaoszczędzisz

Dziś Samsung zaprezentuje swoje nowe rozkładane telefony, w tym klapkowy Galaxy Z Flip5. Najwyraźniej z tej okazji Motorola ruszyła z promocją, w której jej flagowy smartfon o rozkładanej konstrukcji – Razr 40 Ultra – można kupić z ładną zniżką.

Motorola ogłosiła właśnie promocję na smartfon Motorola Razr 40 Ultra. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych smartfonów z klapką przez najbliższe kilka dni będzie można nabyć w cenie 4999 zł. Promocja „500 zł taniej” potrwa do 4 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Standardowo model w jedynym dostępnym w Polsce wariancie pamięciowym 8 + 256 GB kosztuje 5499 zł.

Razr 40 Ultra to najnowszy składany flagowiec firmy Motorola, wyróżniający się w pełni funkcjonalnym zewnętrznym wyświetlaczem pOLED 3,6”, na którym można uruchamiać aplikacje Androida. Smartfon wyróżnia się też ciekawym wzornictwem i dostępny jest między innymi w edycji Viva Magenta (kolor roku 2023), z obudową wykończoną praktyczną skórą wegańską.

Motorola Razr 40 Ultra po rozłożeniu oddaje w ręce użytkownika duży ekran o przekątnej 6,9”, odświeżany z częstotliwością do 165 Hz i wykorzystujący matrycę pOLED o bogatej głębi obrazu HDR10+.

Sercem modelu Razr 40 Ultra jest układ Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB szybkiej pamięci wewnętrznej. Zdjęcia wykonamy za pomocą podwójnego modułu foto, który łączy aparat 12 Mpix (z optyczną stabilizacją obrazu) oraz 13 Mpix (szeroki kąt i makro). Aparaty można też wykorzystać do robienia zdjęć selfie z podglądem na żywo na zewnętrznym wyświetlaczu. Zestaw uzupełnia aparat 32 Mpix nad głównym ekranem.

Motorola Razr 40 Ultra wspiera ładowanie TurboPower 30 W i daje użytkownikowi możliwość ładowania bezprzewodowego. Wszystkim zarządza Android 13 z obietnicą kilkuletnich aktualizacji.

Promocja, w której smartfon Motorola Razr 40 Ultra dostępny będzie za 4999 zł (o 500 zł taniej w stosunku do sugerowanej ceny detalicznej 5499 zł) obowiązuje od 26 lipca do 4 sierpnia włącznie lub do wyczerpania zapasów. Biorą w niej udział wszyscy partnerzy marki Motorola – zarówno sieci sprzedażowe jak i operatorzy komórkowi.

Zobacz: Motorola RAZR 40 Ultra na torturach u Zacka. Wynik zaskakuje

Zobacz: Motorola Razr 40 już dostępna w Polsce. Oto ceny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Motorola