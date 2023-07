Motorola RAZR 40 Ultra na torturach u Zacka. Wynik zaskakuje

Motorola RAZR 40 Ultra, występująca na niektórych rynkach jako Motorola RAZR Plus, trafiła w ręce Zacka Nelsona. YouTuber prowadzący kanał JerryRigEverything sprawdził to urządzenie pod kątem wytrzymałości na rysowanie, przypalanie i zginanie.

Pierwszym testem, jakiemu twórca kanału JerryRigEverything na YouTube poddał Motorolę RAZR 40 Ultra (czy raczej Motorolę RAZR Plus), była próba zarysowania. Na wewnętrznym wyświetlaczu, który przykryty jest tylko folią ochronną, rysy pojawiły się już przy ostrzu o twardości 2 w skali Mohsa, a głębsze rysy były efektem działania ostrza o twardości 3. Szkło chroniące zewnętrzny ekran poddało się rysom dopiero przy ostrzu o twardości 7.

Nowa składana Motorola jest odporna na działanie pyłów i wody na poziomie IP 52. Zack sprawdził i ten aspekt za pomocą dużej ilości piasku. Smartfon poradził sobie z tym całkiem nieźle. YouTuber zwrócił uwagę na to, że nie było znaczących odgłosów wskazujących na potencjalne uszkodzenie urządzenia. A co z przypalaniem? To pozostawiło trwały ślad zarówno na wewnętrznym, jak i zewnętrznym ekranie.

Na koniec pozostał test wyginania, podczas którego niektóre smartfony spektakularnie się łamią. Wynik w przypadku Motoroli RAZR 40 Ultra można uznać za zaskakujący. Wewnętrzny wyświetlacz wytrzymał bez uszkodzeń, z kolei zewnętrzny ekran uległ zniszczeniu.

