Tak się łamie Google Pixel Fold

Firma Google wprowadziła do swojej oferty składany smartfon Pixel Fold. Urządzenie to trafiło w ręce Zacka z kanału JerryRigEverything, który poddał je swoim torturom. Wynik nie był najlepszy.

Google to kolejna firma, która rozszerzyła swoje smartfonowe portfolio o składany model. Pixel Fold ma konstrukcję nawiązującą do takich urządzeń, jak Samsung Galaxy Fold4, Huawei Mate X3 czy Vivo X Fold+. W smartfonach tego typu jedną z kluczowych kwestii jest to, jak wytrzymały jest ten sprzęt, szczególnie w odniesieniu do zawiasu i wyświetlacza. Sprawdził to Zack z kanału JerryRigEverything na YouTube.

Pixel Fold na torturach u Zacka

Testując wytrzymałość smartfonów Zack stosuje trzy testy. Pierwszy polega na rysowaniu ekranów ostrzami o coraz wyższej twardości. W przypadku zewnętrznego ekranu nie było żadnej niespodzianki. Pierwsze ryski pojawiły się na nim przy ostrzu o twardości 6, natomiast głębsze zarysowania pozostawiło po sobie ostrze z siódemką. Zupełnie inaczej było w przypadku wewnętrznego ekranu, który nie może się pochwalić taką ochroną, jak jego "okładkowy" odpowiednik. W tym przypadku każde ostrze pozostawiło na powierzchni trwałe ślady.

Kolejny test to przypalanie ekranu płomieniem zapalniczki. Takie działanie na wewnętrznym ekranie spowodowało, że telefon się wyłączył. Po ponownym uruchomieniu wszystko jednak działało prawidłowo, a po przypalaniu nie było prawie śladu.

A test wyginania? Na tym etapie Pixel Fold poległ, dając się wygiąć w przeciwną stronę, niż przewidział to producent. To spowodowało zniszczenie urządzenia.

Zack poszedł jeszcze dalej i rozebrał składany smartfon Google'a na części. Dzięki temu możemy zobaczyć, co kryje się w jego wnętrzu.

