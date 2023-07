Motorola Razr 40 już dostępna w Polsce. Oto ceny

W Polsce debiutuje rozkładany smartfon Motorola Razr 40. Prostszy z dwóch nowych klapkowców ma co prawda niewielki wyświetlacz na zewnątrz, ale nadrabia innymi cechami i kusi całkiem atrakcyjną ceną.

Motorola Razr 40 to prostszy wariant flagowego modelu Motorola Razr 40 Ultra. Obydwa urządzenia miały swoją premierę na początku czerwca, a teraz tańszy model Razr 40 wkracza do Polski.

Rozkładana Motorola Razr 40 ma formę typowego, rozkładanego klapkowca. Na zewnątrz znajduje się wyświetlacz OLED o przekątnej 1,5 cala (194 x 368), z odświeżaniem 60 Hz i jasnością 1000 nitów. Dodatkowy ekran pozwala na szybką interakcję ze smartfonem. Można dzięki niemu m.in.: przeglądać powiadomienia, sterować odtwarzaniem muzyki, sprawdzić kalendarz oraz pogodę. Zawartość ekranu można dostosować do swoich potrzeb, wybierając różne zegary i przewijane panele.

Motorola Razr 40 ma ten sam zawias w kształcie łezki, który znalazł się we flagowym modelu Razr 40 Ultra. Po rozłożeniu użytkownik może korzystać z dużego ekranu pOLED LPTO o rozdzielczości Full HD+ (2640 x 1080), przekątnej 6,9 cala, z odświeżaniem do 144 Hz i wsparciem dla standardu HDR10+. Maksymalna jasność sięga 1400 nitów.

Sercem Motoroli Razr 40 jest układ Snapdragon 7 Gen 1, któremu pomaga 8 GB o pamięci RAM w standardzie LPDDR4X. W Polsce oferowany jest wariant z 256 GB pamięci UFS 2.2. Smartfon oferuje łączność 5G, wsparcie dla Wi-Fi w standardzie 6e i Bluetooth 5.3.

Motorola Razr 40 ma moduły aparatu o najwyższej rozdzielczości spośród wszystkich składanych urządzeń firmy Motorola. Główny aparat wykorzystuje matrycę 64 Mpix (f/1,7, 0,7 μm łączone do 16 Mpix 1,4 μm) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS). Laserowy autofocus wykorzystuje sensor ToF, dzięki czemu smartfon nawet przy słabym oświetleniu jest w stanie błyskawicznie złapać ostrość na wybranym obiekcie. Drugi aparat to szerokokątny 13 Mpix (f/2,2, 1,12 μm), pozwalający również na ujęcia makro. Wewnątrz znalazła się natomiast jednostka 32 Mpix do zdjęć selfie i rozmów wideo.

Składany format pozwala na używanie telefonu w trybie lusterka. Dla wygodniejszego robienia selfie smartfon można stabilnie ustawić na płaskiej powietrzni. Są też inne ciekawe funkcje. Dzięki Flex View użytkownicy mogą robić szerokokątne selfie głównym aparatem. Można też zamknąć Razr 40 i nadal używać aparatu tylnego, a tryby przełączać przeciągnięciem palca po zewnętrznym wyświetlaczu.

Motorola Razr 40 wyróżnia się także głośnikami z Dolby Atmos. Dodatkowe wrażenia dźwiękowe ma zapewnić nowa technologia dźwięku przestrzennego Spatial Sound by Moto.

Energię do pracy Motoroli Razr 40 zapewnia akumulator 4200 mAh z ładowaniem przewodowym 30 W i bezprzewodowym 5 W. Wszystkim zarządza system Android 13, rozszerzony o kilka rozwiązań opracowanych przez firmę Motorola, w tym ThinkShield for mobile oraz Moto Secure i Moto KeySafe.

Cena i dostępność

Smartfon Motorola Razr 40 (8 + 256 GB) debiutuje w Polsce w trzech wersjach kolorystycznych: fioletowej (Summer Lilac), kremowej (Vanilla Cream) oraz zielonej (Sage Green).

Rekomendowana cena detaliczna urządzenia to 3999 zł. Smartfon będzie można kupić w sieciach sprzedaży: RTV EURO AGD, Media Expert, Media Markt, X-KOM, Neonet i Komputronik. Trafi również do oferty operatorów sieci: Play, Plus i T-Mobile.

Źródło zdjęć: Motorola