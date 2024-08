Najtańszy składany telefon w genialnej promocji. Rozchodzi się na pniu

Motorola Razr 40 w wariancie 8/256 GB i trzech elektryzujących kolorach doczekała się doskonałej promocji. Można ją teraz wyrwać najtaniej w historii.

Motorola Razr 40 5G 8/256 GB — składak dla osób dbających o styl... i portfel

Zeszłoroczny hit Motoroli właśnie staniał do zaledwie 1999 zł i jest to rzecz jasna najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni, inaczej byłoby sensu zawracać wam głowy. Telefon dostępny jest w trzech kolorach z wykończeniem z wegańskiej skóry — kremowym (Vanilla Cream), fioletowym (Summer Lilac) i zielonym (Sage Green). Wszystkie warianty objęte zostały promocją i każdemu trudno odmówić charakteru.

czerwiec 2023 188.6 g, 7.35 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, (opcje: 128 GB) LTE do 1200Mbps 64 Mpix + 13 Mpix + 32 Mpix 6.9" - AMOLED (1080 x 2640 px, 413 ppi) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 2,40 GHz Android v.13.0 4200 mAh, TurboPower, USB-C

Nieco skromniejszy brat Motoroli Razr 40 Ultra nie może aż tak wielkiego zewnętrznego ekranu, ale tuż obok aparatów znalazło się miejsce na najważniejsze informacje wyświetlane na 1,5-calowym wyświetlaczu OLED. Wrażenie robi natomiast składany ekran wewnętrzny, który maleńką puderniczkę zmienia w 6,9-calowy smartfon (pOLED, odświeżanie aż 144 Hz). Dodajmy do tego dźwięk Dolby Atmos i mamy prawdziwe mobilne kino.

Sercem urządzenia jest energooszczędny Snapdragon 7 gen 1, który w połączeniu z akumulatorem 4200 mAh bije rekordy czasu pracy wśród składanych smarfonów. W zestawie jest 33-watowa ładowarka, jak i etui dopasowane kolorystycznie do obudowy urządzenia. Co ważne, telefon jest wyposażony w funkcję Dual SIM, do której wykorzystuje technologię eSIM — z nią nie będą ci straszne wyjazdy w nawet najodleglejsze rejony świata. Wystarczy aplikacja typu Airlao i jesteś gotowy na podróż.

Telefon uzyskał w naszych testach bardzo wysoką ocenę końcową 9/10, a kosztował wtedy 3999 zł. Przy cenie 1999 zł, śmiało można mówić nawet o 10/10.

Oferta promocyjna dostępna jest w 3 sklepach

Rabat z 2499 zł na 1999 zł obowiązuje w RTV Euro AGD, OleOle i MediaMarkt. W poszczególnych sklepach dane warianty kolorystyczne telefonów mają jednak różną dostępność, podrzucamy więc poniżej linki do wszystkich opcji:

RTV Euro AGD — kolory:

👉 zielony (Sage Green)

👉 fioletowy (Summer Lilac) - chwilowo niedostępny

👉 kremowy (Vanilla Cream) - chwilowo niedostępny

OleOle — kolory:

👉 zielony (Sage Green)

👉 fioletowy (Summer Lilac) - chwilowo niedostępny

👉 kremowy (Vanilla Cream) - chwilowo niedostępny

MediaMarkt — kolory:

👉 zielony (Sage Green)

👉 fioletowy (Summer Lilac)

👉 kremowy (Vanilla Cream)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola, Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł