Mobile Vikings dodaje 5 GB do oferty dla obecnych i nowych użytkowników

Mobile Vikings ulepsza swój plan Perfekt MATCH, dodając do niego dodatkowe gigabajty w tej samej cenie. Dla kogo jest ta okazja i jakie warunki trzeba spełnić?

Mobile Vikings wprowadził w kwietniu nową ofertę internetu mobilnego, jednak to nie koniec nowości, jakie sieć przyszykowała dla swoich klientów. W maju operator odświeża ofertę prepaid na telefon.

Teraz oferta Perfekt MATCH zyskała dodatkowy atut – została w niej zwiększona liczba gigabajtów w pakiecie do 25 GB, przy zachowaniu dotychczasowej ceny 25 zł. Klienci otrzymują więc za darmo i bez konieczności spełniania żadnych dodatkowych warunków kolejne 5 GB transferu.

Dodatkowymi 5 GB w ofercie Perfekt MATCH cieszyć się mogą nie tylko nowi klienci, ale także wszyscy obecni użytkownicy sieci.

W cenie oferty klienci otrzymują także inne benefity, które wyróżniają ofertę operatora: brak zobowiązań i formalności, kumulację gigabajtów (czyli przenoszenie niewykorzystanej części pakietu na kolejny miesiąc) oraz usługę autodoładowania, dzięki której po podpięciu karty płatniczej możemy korzystać z oferty w modelu subskrypcyjnym. Oznacza to, że konto doładowywać będzie się co miesiąc automatycznie, zapewniając ciągłość usługi i wygodę korzystania porównywalną do ofert abonamentowych.

