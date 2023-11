MediaMarkt z zaskakującą usługą. Zachęca, by nie kupować

MediaMarkt wprowadza nową odsłonę programu najmu urządzeń RentMe. Dzięki niemu nie trzeba kupować smartfonów, laptopów, a nawet sprzętu AGD. Można wybrać niemal dowolny sprzęt z oferty sklepu.

Klienci sklepów MediaMarkt mogą już skorzystać z nowej odsłony programu najmu urządzeń RentMe, realizowanego wspólnie z Digital Care. Sam program nie jest nowy, bo ruszył w zeszłym roku, ale teraz doczekał się kolejnej, mocno rozbudowanej odsłony, a do tego wariantu RentMe+ oraz usługi Serwis na Życzenie.

RentMe w nowej wersji pozwala on na korzystanie ze sprzętu, takiego jak smartfony, laptopy, a także sprzęt komputerowy, lodówki, pralki i inne urządzenia elektroniczne bez konieczności zakupu urządzeń. Usługa została rozbudowana o niemal cały asortyment dostępny w sklepach MediaMarkt z wyjątkiem urządzeń higieny osobistej. Gdy w zeszłym roku sklep ruszył z ofertą, proponował wyłącznie wybrane smartfony Samsunga i produkty Apple.

Jak to działa? Klient przez cały okres trwania umowy jest zobowiązany jedynie do stałej, miesięcznej opłaty w ramach najmu (tzw. czynszu), niezależnej od zmieniających się warunków ekonomicznych. Usługa jest dostępna dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców i jednoosobowych działalności gospodarczych.

W odnowionym wariancie MediaMarkt i Digital Care wprowadzają wariant RentMe+ z usługą serwisową. Jest on dostępny dla wszystkich rodzajów urządzeń objętych ofertą najmu. Klient, który zdecyduje się na wariant RentMe+ otrzyma usługę serwisową, polegającą na naprawie uszkodzeń mechanicznych oraz usunięciu skutków zalania raz na 12 miesięcy.

RentMe+ to nowoczesna usługa serwisowa, a naprawy realizowane są w profesjonalnych serwisach. Zawiera opcję serwisu door-to-door, czyli transport urządzeń na terenie Polski od, a następnie do klienta, wyłączając sprzęt o dużych gabarytach, który jest naprawiany przez specjalistę w miejscu wskazanym przez klienta. W przypadku naprawy niemożliwej lub nieekonomicznej proponujemy wymianę sprzętu na inny. Wszystkie zgłoszenia klientów przyjmujemy poprzez specjalną infolinię techniczną

– wyjaśnia Dominik Tartanus, Key Account Director z Digital Care.

Z kolei Serwis na Życzenie to bezpłatna usługa przez cały okres najmu urządzeń RTV, AGD i IT (komputery stacjonarne, drukarki, skanery, kopiarki, sprzęty wielofunkcyjne). W jej ramach Digital Care organizuje i pokrywa koszty pomocy specjalisty w przypadku usterki lub uszkodzenia sprzętu – w tym dojazd, robociznę i części. Limit takiej usługi to 1 naprawa na rok do pół tysiąca złotych.

