Media Markt z nową usługą. Nie kupuj smartfonu, jest inna opcja

Sieć sklepów MediaMarkt wprowadza do oferty usługę „RentMe” – wynajem sprzętu elektronicznego, bez konieczności kupowania go. Na start oferowane są najnowsze modele smartfonów, iPadów i zegarków Apple Watch.

MediaMarkt przekonuje, że idea „less waste”, czyli minimalizowania zużycia sprzętu elektronicznego i przedłużenia cyklu życiowego urządzeń, staje się coraz ważniejszym trendem również dla nabywców i dlatego proponuje usługę „RentMe”.

Jest to długoterminowy wynajem najnowszych modeli smartfonów, z możliwością wymiany na inny w trakcie trwania umowy. Usługa została wprowadzona we współpracy z bankiem BNP Paribas.

RentMe – wynajmij, a później zamień na inny

Jak tłumaczy MediaMarkt, usługa „RentMe” pozwoli przedłużyć życie sprzętom, które później, po oddaniu będą służyć innym. Klienci mogą cieszyć się najnowszymi modelami telefonów bez ponoszenia wysokich kosztów zakupu.

Oferta wynajmu smartfonów skierowana jest do klientów, którzy chcą być na bieżąco z nowinkami, a jednocześnie nie chcą przyczyniać się do produkcji elektrośmieci. Wybierając opcję wymiany, klient ma pewność, że dotychczasowy smartfon trafi do obiegu wtórnego i zapewnia w ten sposób pełny cykl życia produktu.

Korzystając z usługi „RentMe”, można wynająć smartfon na 24 lub 30 miesięcy, z opcją wymiany na nowszy model po 18 miesiącach.

Na start w ofercie dostępne są wybrane modele smartfonów i tabletów - są to najnowsze modele marek Apple i Samsung:

smartfony Samsung Galaxy (np. Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold3, Galaxy S21, Galaxy S22 Ultra),

(np. Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold3, Galaxy S21, Galaxy S22 Ultra), smartfony Apple (np. iPhone 12, iPhone 13 Pro Max),

(np. iPhone 12, iPhone 13 Pro Max), tablety iPad i zegarki Apple Watch.

Z czasem oferta ma być wzbogacona o kolejne marki i modele.

Klient otrzymuje urządzenie nowe, ubezpieczone na wypadek awarii, kradzieży, czy zniszczeń, a płatność za wynajem jest w formie stałej, miesięcznej opłaty. Usługa „RentMe” dostępna jest w sklepach stacjonarnych sieci MediaMarkt.

Źródło zdjęć: Shutterstock, MediaMarkt

Źródło tekstu: MediaMarkt