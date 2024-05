Masz iPhone'a? To weź 50 zł i 27 maja leć do Lidla

Lidl wprowadza do swojej oferty praktyczny gadżet. Docenią go posiadacze iPhone'ów.

Już niebawem w sklepach Lidl kupić będzie można praktyczny gadżet: bezprzewodowy lokalizator wraz z dedykowanym etui. Urządzenie jest kompatybilne ze sprzętem Apple, w tym iPhone'ami i iPadami, i może się okazać szczególnie przydatne podczas nadchodzącego sezonu wakacyjnego.

Bezprzewodowy lokalizator w świetnej cenie

Dostępny w Lidlu lokalizator korzysta z technologii Apple Find My, dzięki czemu możemy możemy go łatwo zlokalizować za pomocą smartfona. Po podpięciu go np. do walizki lub kluczy możemy mieć pewność, że nawet jeśli stracimy je na chwilę z oka, nie musimy się martwić o ich zagubienie. Zbawienie, kiedy przedzieramy się przez tłumy na lotnisku.

Urządzenie dostępne będzie w sklepach Lidl od poniedziałku 27 maja 2024. Jego cena to 49,99 zł.

Źródło zdjęć: Ioannis7 / Shutterstock.com, Lidl

Źródło tekstu: Lidl