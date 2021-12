Zimowa promocja w JAMBOX mobile to 4 razy więcej Internetu

JAMBOX mobile uruchomił nową, zimową promocję 4x4. W jej ramach paczki internetowe zostały powiększone aż czterokrotnie, zyskać też można rabat na abonament.

Promocja 4x4 to aż czterokrotnie więcej gigabajtów do wykorzystania w ramach podstawowego pakietu danych. To jednak nie wszystko. Każdy, kto do 28 lutego 2022 roku zamówi jeden z sześciu pakietów oferowanych przez JAMBOX mobile, zapłaci obniżony o 5 złotych abonament przez cały okres trwania umowy.

Oferta JAMBOX mobile obejmuje zarówno pełne pakiety usług, jak i samodzielne pakiety transmisji danych. W ramach pakietów GŁOS+SMS+MMS+LTE otrzymujemy nielimitowane rozmowy do wszystkich w Polsce oraz w roamingu UE, a także:

SMS-y po 0,19 zł, MMS-y po 0,29 zł oraz 20 GB Internetu (2,38 GB w UE) za 14,90 zł miesięcznie ,

, SMS-y/MMS-y bez limitu oraz 10 GB 40 GB Internetu (3,57 GB w UE) za 24,90 zł miesięcznie ,

40 GB Internetu (3,57 GB w UE) za , SMS-y/MMS-y bez limitu oraz 15 GB 60 GB Internetu (4,17 GB w UE) za 29,90 zł miesięcznie ,

60 GB Internetu (4,17 GB w UE) za , SMS-y/MMS-y bez limitu oraz 30 GB 120 GB Internetu (5,37 GB w UE) za 39,90 zł miesięcznie.

Pakiety TYLKO INTERNET KRAJOWY obejmują 15 GB za 21,90 zł miesięcznie oraz 100 GB + 200 GB w nocy za 44,90 zł miesięcznie.

We wszystkich pakietach dostępne są usługi 5G, o ile jesteśmy w zasięgu. JAMBOX mobile korzysta z infrastruktury sieci Plus.

Więcej informacji można znaleźć na stronie promocji oraz u lokalnych operatorów ISP.

