CANAL+ za pół ceny w telewizji JAMBOX

Telewizja JAMBOX przygotowała nową promocję, w której pakiety CANAL+ są tańsze przez 24 miesiące, a przez pierwsze 6 miesięcy kosztują połowę tego, co w pozostałych miesiącach.

Promocja obowiązuje do końca 2021 roku i obejmuje pakiety premium CANAL+ w obniżonej o połowę cenie. Oprócz dostępu do 8 kanałów premium, nieprzerywanych reklamami, w pakietach każdy zyskuje dostęp do biblioteki VOD, CANAL+ na życzenie. Po upływie pół roku, przez kolejne 18 miesięcy, cena także jest niższa w stosunku do ceny standardowej. Nowa promocja JAMBOX to więc zysk na 2 lata.

Zobacz: JAMBOX mobile rozdaje wakacyjne GigaBagaże GigaBajtów

Zobacz: CANAL+ online z nową, odświeżoną ofertą. Dokup sobie pakiety HBO, FUN&NEWS i Eleven Sports

Oferta CANAL+ to także ponad 1000 premier filmów i seriali rocznie oraz ponad 2500 godzin transmisji sportowych na żywo. Największe hity filmowe i serialowe po raz pierwszy w telewizji, nagradzane kino prosto z Hollywood i najnowsze polskie hity, różnorodność gatunków, najwięksi reżyserzy i aktorzy. Autorskie programy, relacje na żywo z największych wydarzeń w świecie filmu (Gala Oscarowa, Gala Cezarów, MFF w Cannes).

CANAL+ to także najwyższej klasy rozgrywki sportowe: mecze Premier League, La Liga Santander, Bundesligi, LOTTO Ekstraklasy. Siatkarska Liga Mistrzów CEV Volleyball Champions League, najlepsza koszykówka NBA, Liga Mistrzów Piłki Ręcznej Velux EHF, żużlowe Grand Prix oraz Speedway of Nations, Puchar 6 Narodów Rugby, wyścigi z cyklu Rajdowych Mistrzostw Świata WRC, wielkoszlemowe turnieje golfowe US Open i PGA Championship, Cavaliada.

Wszystkie kanały CANAL+ dostępne są w jakości HD z dźwiękiem Dolby Digital, a wybrane audycje także z dźwiękiem przestrzennym 5.1.

Ceny pakietów CANAL+

Pakiet CANAL+ Prestige z ośmioma kanałami kosztuje:

24,90 zł miesięcznie przez 6 miesięcy,

przez 6 miesięcy, 49,90 zł miesięcznie przez kolejne 18 miesięcy.

Za uboższy pakiet CANAL+ Select zapłacimy:

22,90 zł miesięcznie przez 6 miesięcy,

przez 6 miesięcy, 44,99 zł miesięcznie przez kolejne 18 miesięcy.

Zobacz: HBO GO prezentuje nowości na lipiec 2021

Zobacz: Netflix Originals: filmy i seriale do obejrzenia w lipcu 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: JAMBOX

Źródło tekstu: JAMBOX