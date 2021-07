HBO GO prezentuje nowości na lipiec 2021

Nowy miesiąc to też kolejne nowości na w HBO GO. Teraz stacja postanowiła zaprezentować nowe filmy i seriale.

W nowym sezonie HBO GO nie zabraknie kontynuacji takich jak Roswell, w Nowym Meksyku i Cudotwórcy. To jednak nie jest koniec. Premierę będzie mieć między innymi komediowy serial HBO będący satyrą społeczną Biały Lotos. Fani kina opowiadającego o śmiałych kradzieżach otrzymają przygody Danny'ego Oceana i jego szajki w takich produkcjach jak Ocean's Eleven, Ocean's Twelve i Ocean's 13. W kosmiczną podróż zabierze widzów Brad Pitt jako kosmonauta w Ad astra: Ku gwiazdom. Do najbardziej znanych serii w historii kina należy Terminator, dlatego nie mogło zabraknąć w HBO GO filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie. Dzieci będą mogły obejrzeć kolejne Atomówki, natomiast fani kina europejskiego mogą skusić się na rumuński film Drukowanymi literami o nastolatku, który przypłacił życiem graffiti przeciwko komunistycznemu dyktatorowi. Poszukujący filmów o uczuciach otrzymają z kolei kanadyjską produkcję Luźna znajomość, gdzie starzy znajomi spotykają się przypadkowo i zaczynają coś do siebie czuć. Oboje są już jednak w związkach...

Nowe seriale

Biały Lotos (The White Lotus) – komediowy serial HBO będący satyrą społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie - premiera: 12 lipca

– komediowy serial HBO będący satyrą społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie - premiera: 12 lipca Cudotwórcy: Szlak oregoński (M iracle Workers: Oregon Trail) – trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie - premiera: 14 lipca

– trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie - premiera: 14 lipca Roswell, w Nowym Meksyku III (Roswell: New Mexico III) – trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz - premiera: 27 lipca

Nowe filmy

Wyzwanie dla kumpla ( Buddy Games ) - grupa przyjaciół spotyka się po latach, by zagrać w szaloną grę złożoną z różnej maści absurdalnych wyzwań. Mężczyźni starają się wyleczyć stare rany, naprawić dawne krzywdy i odkrywają prawdziwe znaczenie przyjaźni - premiera: 3 lipca

( ) - grupa przyjaciół spotyka się po latach, by zagrać w szaloną grę złożoną z różnej maści absurdalnych wyzwań. Mężczyźni starają się wyleczyć stare rany, naprawić dawne krzywdy i odkrywają prawdziwe znaczenie przyjaźni - premiera: 3 lipca Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) - amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Matt Damon i Christian Bale w rolach głównych – premiera: 4 lipca

- amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji. Matt Damon i Christian Bale w rolach głównych – premiera: 4 lipca seria filmów o spektakularnych napadach ekipy Danny’ego Oceana – premiera: 4 lipca

· Ocean's Eleven: Ryzykowna gra (Ocean’s Eleven) - George Clooney jako Danny Ocean, który zaraz po wyjściu z więzienia planuje jednocześnie napaść na trzy kasyna w Las Vegas i w tym celu kompletuje niezwykłą grupę fachowców

· Ocean's Twelve: Dogrywka (Ocean’s Twelve) - trzy lata po tym jak Danny Ocean i jego ekipa dokonali napadu wszech czasów, okradając kilka kasyn w Las Vegas, muszą zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań. Sequel kinowego hitu z plejadą hollywoodzkich gwiazd w rolach głównych

· Ocean's 13 (Ocean’s Thirteen) - Gang Danny’ego Oceana planuje swój kolejny wielki skok. Wybór pada na właściciela kasyn i hoteli, bezwzględnego Willy’ego Banka (w tej roli Al. Pacino)

· Ocean's 8 – Sandra Bullock jako oszustka i zarazem siostra osławionego Danny'ego Oceana, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia

Niebiańska plaża (The Beach ) - Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii – premiera: 10 lipca

) - Leonardo DiCaprio jako znudzony zachodnią cywilizacją młody Amerykanin, który w poszukiwaniu egzotycznych przygód rusza z parą nowo poznanych znajomych na rajską wyspę u wybrzeży Tajlandii – premiera: 10 lipca Ad astra: Ku gwiazdom (Ad Astra) - Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego – premiera: 11 lipca

- Brad Pitt jako astronauta, który wyrusza w niebezpieczną misję na granice Układu Słonecznego – premiera: 11 lipca Terminator: Mroczne przeznaczenie ( Terminator: Dark Fate ) - dwie dekady po wydarzeniach z pierwszego filmu, Sarah Connor łączy siły z ulepszoną superwojowniczką z 2042 roku oraz

T-800, aby chronić młodą dziewczynę przed zaawansowanym modelem Terminatora i zarazem świat przed dystopijną przyszłością. Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger w kontynuacji kinowego hitu – premiera: 18 lipca

( ) - dwie dekady po wydarzeniach z pierwszego filmu, Sarah Connor łączy siły z ulepszoną superwojowniczką z 2042 roku oraz T-800, aby chronić młodą dziewczynę przed zaawansowanym modelem Terminatora i zarazem świat przed dystopijną przyszłością. Linda Hamilton i Arnold Schwarzenegger w kontynuacji kinowego hitu – premiera: 18 lipca Sąsiedzi: Film ( Pat a Mat ve filmu ) - Pat i Mat, główni bohaterowie niezwykle popularnego czeskiego serialu animowanego, opowiadającego o dwóch niezdarnych sąsiadach, którzy ciągle coś naprawiają, nawet gdy nic nie jest zepsute, powracają w filmie pełnometrażowym – premiera: 1 lipca

) - Pat i Mat, główni bohaterowie niezwykle popularnego czeskiego serialu animowanego, opowiadającego o dwóch niezdarnych sąsiadach, którzy ciągle coś naprawiają, nawet gdy nic nie jest zepsute, powracają w filmie pełnometrażowym – premiera: 1 lipca Sąsiedzi znowu w akcji (Pat a Mat znovu v akci) - Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego – premiera: 1 lipca

- Pat i Mat przeprowadzili się do nowych domów i przed nimi nowe wyzwania. Dla tych dwóch nic nie stanowi problemu, czy to walka z rojem pszczół, naprawa kosiarki elektrycznej, zatkana toaleta, walka z kretem czy budowa ogrodu skalnego – premiera: 1 lipca Sąsiedzi: Zimowe zabawy ( Pat a Mat: zimni radovanky) - nadchodząca zima niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i przygód dla Pata i Mata. Dwaj niezdarni sąsiedzi muszą radzić sobie z dużą ilością świeżego śniegu, dekorują też swoje domy na Boże Narodzenie i oczywiście robią świąteczne prezenty – premiera: 1 lipca

- nadchodząca zima niesie ze sobą wiele nowych wyzwań i przygód dla Pata i Mata. Dwaj niezdarni sąsiedzi muszą radzić sobie z dużą ilością świeżego śniegu, dekorują też swoje domy na Boże Narodzenie i oczywiście robią świąteczne prezenty – premiera: 1 lipca filmy osadzone w świecie klocków LEGO – premiera: 4 lipca

· LEGO BATMAN: Film · LEGO NINJAGO: Film · LEGO. Przygoda

Piraci z sąsiedztwa – w małym nadmorskim miasteczku niespodziewanie pojawia się rodzina piratów, która wywraca do góry nogami życie kurortu i jego mieszkańców – premiera: 31 lipca

– w małym nadmorskim miasteczku niespodziewanie pojawia się rodzina piratów, która wywraca do góry nogami życie kurortu i jego mieszkańców – premiera: 31 lipca Nierozłączni (Francja, 2019) – w życiu byłego kryminalisty, który wiedzie spokojny i pełen sukcesów żywot pod nową tożsamością, pojawia się jego nieprzewidywalny i szalony były kolega z celi – premiera: 1 lipca

(Francja, 2019) – w życiu byłego kryminalisty, który wiedzie spokojny i pełen sukcesów żywot pod nową tożsamością, pojawia się jego nieprzewidywalny i szalony były kolega z celi – premiera: 1 lipca Jeden za wszystkich (Hiszpania, 2020) – pewien nauczyciel w zastępstwie przejmuje klasę szóstoklasistów w nieznanym mu miasteczku. Kiedy odkrywa, że musi ponownie zintegrować z klasą chorego ucznia, napotyka jeszcze większy problem: żaden z kolegów nie chce chłopca z powrotem - premiera: 3 lipca

(Hiszpania, 2020) – pewien nauczyciel w zastępstwie przejmuje klasę szóstoklasistów w nieznanym mu miasteczku. Kiedy odkrywa, że musi ponownie zintegrować z klasą chorego ucznia, napotyka jeszcze większy problem: żaden z kolegów nie chce chłopca z powrotem - premiera: 3 lipca Uczennice (Hiszpania, 2020) – pojawienie się w klasie nowej koleżanki sprawia, że ułożona jedenastolatka z katolickiej szkoły zaczyna odkrywać zupełnie nowy świat – premiera: 3 lipca

(Hiszpania, 2020) – pojawienie się w klasie nowej koleżanki sprawia, że ułożona jedenastolatka z katolickiej szkoły zaczyna odkrywać zupełnie nowy świat – premiera: 3 lipca Historia Rachel de Beer (RPA, 2019) – po śmierci matki Rachel i Jamie rozpoczynają z ojcem mozolną wędrówkę na zachód przez piękne, ale zdradliwe prerie, licząc na rozpoczęcie nowego życia w czasie dziewiętnastowiecznej gorączki złota – premiera: 3 lipca

(RPA, 2019) – po śmierci matki Rachel i Jamie rozpoczynają z ojcem mozolną wędrówkę na zachód przez piękne, ale zdradliwe prerie, licząc na rozpoczęcie nowego życia w czasie dziewiętnastowiecznej gorączki złota – premiera: 3 lipca Drukowanymi literami (Rumunia, 2020) – historia Mugura Călinescu, rumuńskiego nastolatka, który tworzył graffiti w proteście przeciwko reżimowi Ceausescu. Chłopiec został aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i konsekwentnie niszczony, w efekcie czego ostatecznie zmarł - premiera: 3 lipca

(Rumunia, 2020) – historia Mugura Călinescu, rumuńskiego nastolatka, który tworzył graffiti w proteście przeciwko reżimowi Ceausescu. Chłopiec został aresztowany, wielokrotnie przesłuchiwany i konsekwentnie niszczony, w efekcie czego ostatecznie zmarł - premiera: 3 lipca Siła (Wenezuela, 2020) – zrozpaczony mężczyzna próbuje uciec przed kryzysem w Wenezueli i własnym nałogiem. Dołącza do starych znajomych i rozpoczyna pracę w nielegalnej kopalni złota kontrolowanej przez partyzantów – premiera: 4 lipca

(Wenezuela, 2020) – zrozpaczony mężczyzna próbuje uciec przed kryzysem w Wenezueli i własnym nałogiem. Dołącza do starych znajomych i rozpoczyna pracę w nielegalnej kopalni złota kontrolowanej przez partyzantów – premiera: 4 lipca Tajemnica dziewczyny znad jeziora (Argentyna, 2009) – Lala, nastolatka z zamożnej argentyńskiej rodziny, jest szaleńczo zakochana w pokojówce pracującej w jej domu. Obydwie marzą o zamieszkaniu razem w Paragwaju i aby urzeczywistnić ten plan, zaczynają okradać rodzinę – premiera: 5 lipca

(Argentyna, 2009) – Lala, nastolatka z zamożnej argentyńskiej rodziny, jest szaleńczo zakochana w pokojówce pracującej w jej domu. Obydwie marzą o zamieszkaniu razem w Paragwaju i aby urzeczywistnić ten plan, zaczynają okradać rodzinę – premiera: 5 lipca Wojna klas (Francja, 2019) – kiedy wszyscy przyjaciele z klasy dziewięcioletniego chłopca przenoszą się ze szkoły na paryskich przedmieściach do prywatnych szkół w stolicy, jego rodzice próbują odnaleźć się w nowej sytuacji – premiera: 8 lipca

(Francja, 2019) – kiedy wszyscy przyjaciele z klasy dziewięcioletniego chłopca przenoszą się ze szkoły na paryskich przedmieściach do prywatnych szkół w stolicy, jego rodzice próbują odnaleźć się w nowej sytuacji – premiera: 8 lipca Luźna znajomość (Kanada, 2018) – kiedy starzy znajomi wpadają na siebie w barze, pojawia się między nimi chemia. Oboje są w jednak w związkach i każde z nich musi się zastanowić, czego chce od życia i miłości – premiera: 10 lipca

(Kanada, 2018) – kiedy starzy znajomi wpadają na siebie w barze, pojawia się między nimi chemia. Oboje są w jednak w związkach i każde z nich musi się zastanowić, czego chce od życia i miłości – premiera: 10 lipca Papier mâché (Rosja, 2020) – Iwan, typowy młody człowiek z rosyjskiej prowincji, mimo bycia ofiarą oszustów i ciągłej walki o byt, zachowuje naiwne zaufanie do ludzi oraz podziw dla życia i piękna - premiera: 10 lipca

(Rosja, 2020) – Iwan, typowy młody człowiek z rosyjskiej prowincji, mimo bycia ofiarą oszustów i ciągłej walki o byt, zachowuje naiwne zaufanie do ludzi oraz podziw dla życia i piękna - premiera: 10 lipca Do Moskwy (Szwajcaria, 2020) – Zurych, 1989 rok. Sumienny policjant otrzymuje zadanie zebrania informacji o ludziach skupionych wokół lewicowego teatru. Wkrótce jednak zakochuje się w jednej z aktorek, którą ma inwigilować – premiera: 15 lipca

(Szwajcaria, 2020) – Zurych, 1989 rok. Sumienny policjant otrzymuje zadanie zebrania informacji o ludziach skupionych wokół lewicowego teatru. Wkrótce jednak zakochuje się w jednej z aktorek, którą ma inwigilować – premiera: 15 lipca Złe drogi (Ukraina, 2020) – film jest składającą się z czterech pozornie niepowiązanych ze sobą i osadzonych w regionie Donbasu historii opowieścią o serii napiętych spotkań między nieznajomymi. Obraz obnaża traumę wojny i rozkładu społecznego – premiera: 17 lipca

(Ukraina, 2020) – film jest składającą się z czterech pozornie niepowiązanych ze sobą i osadzonych w regionie Donbasu historii opowieścią o serii napiętych spotkań między nieznajomymi. Obraz obnaża traumę wojny i rozkładu społecznego – premiera: 17 lipca Mare (Szwajcaria, 2020) – Mare stara się być przykładną żoną i matką, choć wie, że czegoś jej brakuje. Kiedy do sąsiedniego domu wprowadza się młody mężczyzna, kobieta postanawia postawić całe swoje dotychczasowe życie na szali – premiera: 24 lipca

(Szwajcaria, 2020) – Mare stara się być przykładną żoną i matką, choć wie, że czegoś jej brakuje. Kiedy do sąsiedniego domu wprowadza się młody mężczyzna, kobieta postanawia postawić całe swoje dotychczasowe życie na szali – premiera: 24 lipca Eden (Finlandia, 2020) – film o religijnym obozie letnim opowiadający historię dojrzewania z perspektywy kilkorga młodych ludzi, rozdartych między ideologią, niezależnością i wakacyjną miłością – premiera: 25 lipca

(Finlandia, 2020) – film o religijnym obozie letnim opowiadający historię dojrzewania z perspektywy kilkorga młodych ludzi, rozdartych między ideologią, niezależnością i wakacyjną miłością – premiera: 25 lipca Limbo (Niemcy, 2020) – młoda managerka odkrywa układ zajmujący się praniem brudnych pieniędzy. W efekcie jej ścieżki krzyżują się ze starzejącymi się drobnymi oszustami, tajnym agentem i pewnym szefem gangsterów – premiera: 26 lipca

Dla najmłodszych:

Pora na przygodę: Odległe krainy – nowy odcinek specjalny „Pory na przygodę”, dzięki któremu powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 2 lipca, odc. 2

– nowy odcinek specjalny „Pory na przygodę”, dzięki któremu powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 2 lipca, odc. 2 Grizzy i lemingi III – trzeci sezon francuskiego serialu animowanego o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach - premiera: 2 lipca

– trzeci sezon francuskiego serialu animowanego o misiu o imieniu Grizzy oraz uwielbiających zabawę lemingach - premiera: 2 lipca Craig znad Potoku – serial animowany, w którym Craig, Kelsey i J.P. zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! - premiera: 9 lipca

– serial animowany, w którym Craig, Kelsey i J.P. zapraszają nad Potok – wspaniałe, dzikie miejsce specjalnie dla dzieci. Tu najróżniejsi bohaterowie przeżywają niesamowite przygody, których granice wyznacza jedynie wyobraźnia. Łap swój tekturowy miecz i ruszaj z nimi! - premiera: 9 lipca Niesamowity świat Gumballa V – piąty sezon serialu animowanego o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem ma wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty - premiera: 16 lipca

– piąty sezon serialu animowanego o niebieskim kocie Gumballu, który razem ze swoim najlepszym kumplem Darwinem ma wyjątkową zdolność do pakowania się w kłopoty - premiera: 16 lipca Atomówki – Atomówki powracają we wznowionym serialu Cartoon Network, żeby chronić Townsville przed złoczyńcami, którzy atakują miasto. Siostry Bójka, Bajka i Brawurka muszą pogodzić naukę z obowiązkami superbohaterek - premiera: 16 lipca

– Atomówki powracają we wznowionym serialu Cartoon Network, żeby chronić Townsville przed złoczyńcami, którzy atakują miasto. Siostry Bójka, Bajka i Brawurka muszą pogodzić naukę z obowiązkami superbohaterek - premiera: 16 lipca Świnka Peppa V-VI – kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę - premiera: 23 lipca

kolejne sezony serialu o małej rozbrykanej śwince, jej bracie, mamie i tacie, którzy w każdym odcinku przeżywają niezwykłą przygodę - premiera: 23 lipca Malory Towers – serial dla dzieci, którego akcja rozgrywa się w powojennej Wielkiej Brytanii. Malory Towers to nazwa szkoły dla dziewcząt położonej na przepięknym wybrzeżu Kornwalii, do której przyjeżdża główna bohaterka Darrell. Produkcja powstała na kanwach popularnej powieści Enid Blyton - premiera: 30 lipca

– serial dla dzieci, którego akcja rozgrywa się w powojennej Wielkiej Brytanii. Malory Towers to nazwa szkoły dla dziewcząt położonej na przepięknym wybrzeżu Kornwalii, do której przyjeżdża główna bohaterka Darrell. Produkcja powstała na kanwach popularnej powieści Enid Blyton - premiera: 30 lipca Steven Universe II – drugi sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku - premiera: 30 lipca

Dokumenty:

Złap i ukręć łeb serial dokumentalny HBO oparty na głośnym podcaście i książce Ronana Farrowa opowiadających o układzie, który starał się uciszyć ofiary i dziennikarzy opisujących jeden z największych skandali Hollywood - premiera: 13 lipca, odc. 1-2; kolejna po dwa co tydzień

serial dokumentalny HBO oparty na głośnym podcaście i książce Ronana Farrowa opowiadających o układzie, który starał się uciszyć ofiary i dziennikarzy opisujących jeden z największych skandali Hollywood premiera: 13 lipca, odc. 1-2; kolejna po dwa co tydzień 30-metrowa fala (100 Foot Wave) – serial dokumentalny HBO podążający za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po swoich dokonaniach w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny. Pomógł też przekształcić tę małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania - pr emiera: 19 lipca

– serial dokumentalny HBO podążający za pionierem surfingu Garrettem McNamarą, który po swoich dokonaniach w Nazaré w Portugalii wyniósł swój sport na wyżyny. Pomógł też przekształcić tę małą wioskę rybacką w czołowe na świecie miejsce do surfowania emiera: 19 lipca Przerwa z Sam Jay (Pause. With Sam Jay) – wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych oraz analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia – odcinek finałowy: 2 lipca

– wieczorny talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych oraz analizuje je ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia – odcinek finałowy: 2 lipca Barbershop IV (The Shop: Uniterrupted IV) – czwarty sezon programu HBO, w którym we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem prezentowane są szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu

