HBO GO: Jaki film na weekend? 19 - 20 czerwca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Fani klasycznych filmów wojennych powinni być zachwyceni filmem Kres długiego dnia, który zadebiutował w serwisie HBO GO w poniedziałek. Zobaczymy losy trzech brytyjskich spadochroniarzach, którzy podczas II wojny światowej będą próbowali wydostać się z terytorium wroga.

W piątek pojawił się z kolei jeszcze ciekawszy film akcji. To Transporter z 2002. Reżyserem był Luc Besson, natomiast główną rolę miał Jason Statham. To pierwsza część trylogii o wysokiej klasy przemytniku i świetnym wojowniku zarazem. Po raz pierwszy złamał jednak swoje własne zasady i sprawdził co konkretnie tym razem przewozi. Okazuje się, że to córka szefa chińskiej mafii. W ten sposób nasz bohater wplątał się w niebezpieczną intrygę.

Kto ma rację w kłótni? Szczególnie takiej związkowej? To bardzo ważna sprawa, wie o tym każdy. Główni bohaterowie komedii Kłótnia traktują jednak to naprawdę poważnie. Kiedy zatem ich kłótnia przerywa wyprawione przez nich przyjęcie postanawiają oni odtworzyć całą noc, by sprawdzić kto jednak miał rację. W swoją małą aferę wciągają przy okazji wszystkich gości.

Wczoraj pojawiła się też pozycja, która zainteresuje nie tylko dzieci, ale i wszystkich dorastających w latach dziewięćdziesiątych. Powracają bowiem Zwariowane melodie. Królik Bugs, Kaczor Daffy, Kanarek Tweety, kot Sylwester, Diabeł Tasmański i Świnka Porky. Wszyscy wracają w nowych kreskówkach. Na HBO GO pojawiło się 20 odcinków produkcji Zwariowane melodie: kreskówki.

Źródło zdjęć: HBO

Źródło tekstu: HBO, wł