HBO GO: Jaki film na weekend? 29 -30 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Właśnie dzisiaj w serwisie HBO GO oficjalnie pojawił się film Wyspa kłamstw. To hiszpańskojęzyczny film opowiadający o katastrofie statku z 260 emigrantami płynącymi do USA w latach dwudziestych poprzedniego stulecia. Trzy kobiety z niewielkiej wysepki u wybrzeży Galicji ratują około 50 osób, jednak argentyński dziennikarz podejrzewa, że ktoś umyślnie spowodował katastrofę. Przypływa on na wyspę i okazuje się, że nic nie jest takie, jakie się wydaje.

Również dzisiaj pojawił się film Ja, Irena i ja. To komedia, gdzie główną rolę gra Jim Carrey. Nasz bohater czasami jest łagodny i do rany przyłóż, innym razem kontrolę nad nim przejmuje jego agresywne alter ego. Nie łączy ich nic. No, prawie nic. Zakochali się oni bowiem w jednej i tej samej kobiecie.

Trzy poprzednie sezony serialu Terapia, gdzie pacjentów w swoim gabinecie psychologicznym przyjmował dr Paul Watson cieszyły się dużą popularnością. Czwarty sezon prześledzi losy innej postaci. Tym razem będzie to terapeutka. Póki co w serwisie pojawiły się cztery odcinki. Dwa następne pojawią się 31 maja, a dwa kolejne 1 czerwca. I tak co poniedziałek i wtorek.

To nie jest kraj dla starych ludzi to pozycja znana wielu. Zagrało tam wielu sławnych aktorów, takich jak Tommy Lee Jones, Javier Bardem czy Josh Brolin. Prześledzimy historię weterana wojny w Wietnamie, który znajduje walizkę z 2 milionami dolarów. Ściga go jednak psychopatyczny płatny zabójca. Obaj są godnymi rywalami dla siebie. Pozycja zadebiutowała w HBO GO wczoraj.

