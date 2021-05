HBO GO: Jaki film na weekend? 22 - 23 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Bardzo, ale to bardzo rzadko piszemy o nowych polskich produkcjach dostępnych w HBO GO. Tym razem jednak mamy taką okazję. Lubicie polskie filmy? No to 20 maja zadebiutował film Interior, gdzie główne role grają Piotr Żurawski i Magdalena Popławska. Reżyserem jest Marek Lechki. On - chce się zemścić na nieuczciwym pracodawcy i kradnie mu auto. Wyrusza w podróż bez planu. Ona - pracuje w urzędzie miasta i w końcu dostrzega hipokryzję otoczenia. Ich ścieżki się przetną.

Wczoraj zadebiutował z kolei film Prawdziwe męstwo. To remake klasycznego filmu z 1969. Opowiada on o czternastolatce, która razem z najtwardszym szeryfem i teksańskim rangerem rusza pomścić śmierć ojca. Trop wiedzie ich na terytorium Indian. Tytuł zdobył 10 nominacji do Oskarów, a grają w nim tacy aktorzy jak Jeff Bridges, Matt Damon, Hailee Steinfeld i Josh Brolin.

To jednak wcale nie jest koniec filmów z gwiazdorską obsadą. Dzisiaj debiutuje bowiem film Woda dla słoni. Grają tam Reese Witherspoon i Robert Pattinson. To opowieść o zakazanej miłości między studentem weterynarii, który musiał rzucić studia i żony właściciela wędrownego cyrku. To film dla wszystkich, którzy są spragnieni miłości.

Jest też serial dla dzieci. Wczoraj pojawiły się bowiem dwa kolejne sezony produkcji Świnka Peppa. To już trzecia i czwarta seria popularnej bajki dla dzieci. Opowiada ona o rezolutnej śwince, jej braciszku, mamie i tacie. Rodzina przeżywa razem codziennie nowe przygody. Każde dziecko zna, większość lubi.

