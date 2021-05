HBO GO: Jaki film na weekend? 15-16 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Robert De Niro, Sean Penn, Demi Moore. Z taką obsadą nic dziwnego, że w gronie polecanych tytułów z HBO GO w tym tygodniu znalazł się film Nie jesteśmy aniołami. To klasyk z 1989, który opowiada o zbiegach z więzienia w latach trzydziestych. Docierają oni do klasztoru przy granicy z Kanadą, gdzie zostają wzięci za księży. Stopniowo i w komediowy sposób, ale powracają oni na ścieżkę dobra. Czy jednak faktycznie im się to uda? Można się przekonać już od poniedziałku.

W czwartek pojawił się z kolei rumuński film Ojcze nasz. Opowiada on o parze, która spodziewa się dziecka. Niestety, żaden z przyszłych rodziców nie ma kogo się poradzić jak dobrze wychować dziecko. Matka nie ma wzorców w ogóle, a ojciec został porzucony przez swojego jak miał sześć lat. Nie było to jednak zwykłe porzucenie - jego ojciec został bowiem mnichem na górze Athos. Czas zatem wyruszyć do tego świętego dla prawosławia miejsca i pojednać się z ojcem.

Wczoraj z kolei pojawiło się 28 odcinków bajki Alice i Lewis. Nie sposób zliczyć dla ilu produkcji z różnych gatunków inspiracją była Alicja w Krainie Czarów. Od krwawej i absurdalnej gry Alice: Madness Returns do właśnie tej uroczej bajki, gdzie tytułowa Alice spotyka królika imieniem Lewis i się z nim zaprzyjaźnia. A to wszystko dzięki kluczowi pozwalającemu przechodzić między światami.

Sam ze swoją matką Kay znajduje dowody, że jej babcia Edna ma postępującą demencję. O wiele bardziej podejrzliwa jest jednak matka niż wnuczka. W końcu okazuje się, że demencja to najmniejszy problem. W starym domu czai się mroczna siła chcąca przejąć kontrolę nad staruszką. Horror Relikt zadebiutuje w niedzielę.

