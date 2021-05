HBO GO: Jaki film na weekend? 7-9 maja 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Zdecydowanie największą premierą tego tygodnia w serwisie HBO GO jest niedzielna Mulan . To wersja live action znanej legendy chińskiej i bazującej na niej animacji. Młoda Mulan rusza w męskim stroju by walczyć za swoją rodzinę i chińską ojczyznę przeciw hordom z północy. Pierwotnie tytuł był dostępny jedynie na platformie Disney+. Teraz widowiskiem będą mogli się rozkoszować widzowie HBO GO.

Dzisiaj pojawi się z kolei film Głęboka rana. To mroczna komedia, która opowiada o pewnym trójkącie romantycznym. Główny bohater to niezbyt chętny do ślubu i dzieci Sam, który musi się zmierzyć z prorodzinnym konkurentem. Obrona związku z jego dziewczyną nie będzie jednak wyglądała standardowo.

W 1983 pojawił się film Dziewczyna z doliny, natomiast w 2020 doczekał się on remake'u. Możemy prześledzić zatem miłosną opowieść zbuntowanego chłopaka i dziewczyny z dobrego domu w nowszej aranżacji. Film oficjalnie zadebiutuje już jutro.

W niedzielę pojawi się natomiast hiszpański film Samotne wilki, który opowiada o losach odbywającego wyrok Arnolda. Postanawia on skrócić 15 lat odsiadki i wydać przestępczą organizację. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy ze skali korupcji w więzieniu i czekającej wszystkich spirali zemsty. Hiszpania słynie z dobrego kina, szykuje się zatem dobre widowisko.

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 1-2 maja 2021​​​​​​

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 24-25 kwietnia 2021