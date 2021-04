HBO GO: Jaki film na weekend? 24-25 kwietnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W poniedziałek pojawił się na HBO GO pierwszy odcinek serialu Mare z Easttown, który opowiada o policjantce z amerykańskiej Pensylwanii, która rusza tropem tajemniczych morderstw. HBO w przeciwieństwie do Netfliksa zwykle nie ładuje wszystkich odcinków razem, tylko publikuje po jednym co tydzień. Tak też jest teraz. Ma być ich osiem. W głównej roli zobaczymy Kate Winslet.

Tego samego dnia w serwisie zadebiutował film Czarny niedźwiedź. Opowiada on o trzech osobach, które w odosobnieniu chcą stworzyć dzieło sztuki. Zatracają się jednak w grze z mieszanką zazdrości, pożądania i manipulacji. Szybko zobaczą, że granica między fikcją i rzeczywistością może być bardzo, ale to bardzo cienka.

Dzisiaj z kolei w serwisie pojawił się film Tylko sprawiedliwość, który opowiada o młodym prawniku, który ukończył właśnie Harvard. Kierują nim jednak idealistyczne pobudki i zamiast przyjmowania lukratywnych posad woli z lokalną adwokat pomagać zwykłym ludziom. Na początek podejmuje się próby zwrócenia sprawiedliwości skazanemu za morderstwo młodej dziewczyny. Dowody mówią bowiem, że był on niewinny.

Świeżością pachnie też film Nagie zwierzęta. Tym razem proponujemy tytuł z kraju naszych zachodnich sąsiadów. Opowiada on o grupie znajomych, którzy próbują znaleźć swoje miejsce w życiu, w którym nie mogą za bardzo liczyć na żadnych dorosłych. Młodzi kochają się nawzajem, ale jednocześnie próbują uciec i od siebie i z rodzinnej niemieckiej prowincji.

