HBO GO: Jaki film na weekend? 10 - 11 kwietnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Najważniejszymi tytułami, które w mijającym tygodniu pojawiły się w HBO GO są filmy z trylogii o Batmanie reżyserii Christophera Nolana. Batman - początek, Mroczny Rycerz i Mroczny Rycerz powstaje przeszły już do historii. W filmach wystąpili tacy aktorzy jak Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman, Gary Oldman, Katie Holmes, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Ken Watanabe oraz oczywiście Heath Ledger. Filmy zadebiutowały wczoraj.

Dzisiaj w serwisie HBO GO ukazał się film Ostatnia rozmowa, który opowiada o bardzo długiej i zmieniającej życie konwersacji. Główny bohater jest alkoholikiem załamanym przez śmierć syna. Zamiast na telefon zaufania przypadkowo dodzwonił się jednak do samotnej matki pracującej jako woźna. Ich długa rozmowa wpływa na życie obojga.

Jutro w HBO GO pojawi się etiopski film Biegnąc pod wiatr. Jeden z przyjaciół trenuje by pewnego dnia zdobywać złote medale w kadrze etiopskiej drużyny biegowej, drugi - zostaje wziętym fotografem. Obaj nie do końca rozumieją jednak obecne życie kogoś, kto kiedyś był ich najlepszym przyjacielem.

Wczoraj pojawiła się też pewna godna uwagi propozycja dla dzieci. Chodzi tu o 25 odcinków (od 26 do 51) serialu Power Players. Bajka opowiada o chłopcu, który zdobywa moc zmieniania się w magiczną figurkę. W swojej nowe postaci jest on w stanie walczyć ze złem i przeżywać najrozmaitsze przygody.

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 3 - 4 kwietnia 2021

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 27-28 marca 2021