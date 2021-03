HBO GO: Jaki film na weekend? 27-28 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W zeszłym roku pojawił się film Droga powrotna, który teraz znalazł się także w bibliotece HBO Go. To film sportowy z Benem Affleckiem w roli głównej. Zagra on nowego trenera podupadającej drużyny, który kiedyś był uniwersytecką gwiazdą koszykówki. Zarzucił on jednak sport, jego związek w końcu się rozpadł, a on sam wpadł w nałóg. Życiową szansą okazuje się przyjęcie dzięki lokalnemu kapłanowi posady trenerskiej i powrót do świata koszykówki. Teraz próbuje on wrócić na dawną ścieżkę. Razem ze swoją drużyną. Film zadebiutował w serwisie dzisiaj.

Dzisiaj pojawił się też szwajcarski film Dziewczynka z Parku Igieł. Opowiada on o małej córce narkomanki, która została zmuszona do przeniesienia się w nowe miejsce. Władze zlikwidowały wreszcie park będący Mekką narkomanów. Dziewczynka mieszka teraz w uroczej wsi, która nie jest jednak dla niej rajem. Powoli nasza mała bohaterka dojrzewa jednak do decyzji o buncie przeciwko matce.

We wtorek oficjalnie zadebiutował kolejny sezon brytyjsko-amerykańskiego serialu Rodzice, który opowiada o perypetiach rodziców dwójki dzieci. Fabuła w dużej mierze opiera się na doświadczeniach twórców. Wszystko jest przedstawione w dość humorystycznej konwencji. Drugi sezon będzie krótszy od pierwszego, ale póki co pojawiły się już pierwsze dwa odcinki.

Ci, którym się udało to opowieść o Thomasie Becku i Edith Greiman. Byli oni zakochanymi w sobie nastolatkami, którzy mieli nieszczęście żyć na okupowanych przez Niemcy Węgrzech. Thomas dał radę uciec, ale zawsze wyrzucał sobie, że zostawił za sobą Edith. Po czterdziestu latach udało się jednak nawiązać ze sobą nawzajem kontakt i zaczęli zmieniać swoje życie.

