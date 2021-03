HBO GO: Jaki film na weekend? 13 - 14 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W poniedziałek zadebiutował czeski film o tytule Gen D: Ku światłu przez mrok. Nazwa może sugerować jakąś produkcję SF lub fantasy, jednak jest to dokument. To kilka historii osób, zmagających się z tajemniczym schorzeniem. To właśnie ono dało początek legendzie o wampirach. No ale bądźmy szczerzy - jakby nasz sąsiad nagle zbladł, wychodził tylko w nocy, zachowywał się jak lunatyk, miewał ataki i złuszczała mu się skóra, a do tego zęby wydawałyby się dłuższe... coś by zaczęło się w środku niepokoić.

W filmie Królestwo Niebieskie z 2005 zagrały same największe sławy. Mogliśmy wtedy obejrzeć takich aktorów jak Jeremy Irons, Liam Neeson oraz Orlando Bloom. To film Ridleya Scotta opowiadający o charyzmatycznym kowalu, który jest prawdziwym rycerzem. Nie tylko oficjalnie. Los rzuci go jednak w wichurę wypraw krzyżowych. Dookoła naszego bohatera zacznie się dziać historia. Film debiutuje na platformie właśnie dzisiaj.

HBO GO wzbogacił się w mijającym tygodniu o jeszcze jeden godzien uwagi dokument. To Małe Hanoi. Film opowiada o mniejszości wietnamskiej w Czechach. Zaczęli oni od handlowania na granicy Czech i Niemiec, kiedy to sprzedawali Niemcom właściwie wszystko. Jakość była też różna. Jednocześnie ich dzieci otrzymały już czeskie imiona. Zobaczymy jak toczy się życie tej jednej z najważniejszych mniejszości narodowych w Czechach. Produkcja zadebiutowała ósmego marca.

W serwisie wczoraj pojawiły się odcinki pierwszego sezonu serialu dla dzieci Top Wing: Ptasia Akademia. Przez 26 odcinków mali widzowie będą śledzić perypetie kadetów szkolących się w tytułowej ptasiej akademii. To bardzo udana bajka, jest jednak przeznaczona dla tych najmłodszych dzieci. Nie jest ona tak uniwersalna, jak niektóre inne.

