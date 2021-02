HBO GO: Jaki film na weekend? 27-28 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W środę pojawiły się dwa filmy osadzone w więziennym klimacie. Pierwszy z nich to Brutalna prawda. Film opowiada o tym, co sprawiło, że osadzeni trafili do więzienia. Dowiemy się, jak wyglądało ich życie i kiedy dokładnie ich życie przyjęło taki obrót. O wszystkim nie opowiedzą żadni profesjonalni aktorzy, a zrobią właśnie sami więźniowie. Zdradzą też, jak obecnie wygląda ich los.

Drugi z nich to Prawdziwy gangster. Tutaj też zobaczymy więźniów, jednak będą oni w bardziej drugoplanowych rolach. Główną rolę zagrał bowiem aktor Jeffrey Wright znany z serialu Westworld. Wcielił się on w postać więźnia, który już niedługo opuści zakład karny. Chce on jednak uciec od tej myśli i trudnego przystosowania się do życia na wolności, więc przyjmuje pod swoje skrzydła nowego więźnia.

Wczoraj pojawiły się dwa kolejne sezony bajki Psi patrol. Prześledzimy pracę tytułowego psiego patrolu policji w społeczności zwierząt. Ciekawostką jest fakt, że w trakcie protestów w USA, co bardziej radykalni działacze chcieli zakazania tej bajki, jako szerzącej pozytywny obraz policji... My natomiast wspomnimy, że był to najchętniej oglądany serial w polskim HBO GO w zeszłym roku. Doskonała pozycja dla rodziców i dzieci.

W czwartek pojawił się z kolei czwarty sezon serialu Snowfall. To opowieść o szalejącym w latach osiemdziesiątych kryzysie narkotykowym w Los Angeles. Obecnie w USA jest raczkujący kryzys opioidowy, możemy zatem traktować ten serial jako nie tylko serial obyczajowy osadzony w dawnych czasach, ale i jako przestrogę.

