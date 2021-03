HBO GO: Jaki film na weekend? 6-7 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

HBO rozpoczął marzec z wielkim przytupem. Pojawiła się na przykład cała trylogia Hobbit i to w wersjach reżyserskich. Fani gatunku fantasy będą mogli śledzić wyprawę Bilba Bagginsa i grupy krasnoludów. Po drodze zyskamy Jedyny Pierścień, spotkamy elfów i zmierzymy się ze smokiem oraz goblinami. Miłośnicy twórczości J.R.R. Tolkiena niestety muszą się pogodzić z tym, że zobaczymy tam wiele wydarzeń, które nie wpadły pisarzowi nawet do głowy. Trzeba było jakoś z jednej cienkiej książki zrobić trzy filmy...

...a innym razem z trzech grubych książek zrobić też trzy filmy. Tak właśnie było w przypadku trylogii Władca Pierścieni. Główna historia dziejąca się w Śródziemiu również pojawiła się w HBO GO na początku marca. Tym razem naszym towarzyszem będzie Frodo Baggins, który ze swoimi towarzyszami ruszy zniszczyć Jedyny Pierścień w ogniu Góry Przeznaczenia.

Tego samego dnia pojawił się w serwisie też inny klasyk. Chodzi o trylogię Ojciec chrzestny. To film gangsterski na podstawie książki Maria Puzo i wyreżyserowany przez Francisa Forda Coppolę. W rolach członków mafijnej rodziny Corleone zobaczyć można takich aktorów jak Marlon Brando oraz Al Pacino. Później pojawia się za to Robert De Niro czy Andy Garcia.

Ostatnia polecana pozycja z mijającego tygodnia debiutuje w serwisie HBO GO właśnie dzisiaj. To film Diabeł ubiera się u Prady. Powstał on na podstawie książki o tej samej nazwie. Zobaczymy losy dziewczyny ambitnej, ale zagubionej w świecie wielkiej mody. Przy okazji będziemy mogli rozważyć co tak naprawdę w karierze jest najważniejsze. W filmie zobaczyć można takie aktorki jak Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt.

