HBO GO: Jaki film na weekend? 20-21 lutego 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Czy jest coś gorszego niż zniewolenie? Szczególnie dla kogoś, kto doskonale zna smak wolności? Jak ptaki w klatce czuje się czwórka starszych mężczyzn mieszkających w pewnym domu seniora. Wszyscy oni są weteranami wojny wietnamskiej i zasłynęli kiedyś brawurową ucieczką z obozu jenieckiego. Tym razem zamierzają powtórzyć swój wyczyn. Wszyscy oni mają bowiem swoje marzenia, które chcą spełnić i udowodnić, że Nigdy nie jest za późno. Film pojawił się w środę.

W poniedziałek zadebiutowało z kolei prawdziwie klasyczne dzieło. Chodzi bowiem o film Zulusi z 1964. W tytule tym zobaczymy heroiczną obronę misji Rorke's Drift. To autentyczne starcie, gdzie 139 Brytyjczyków stawiło czoła czterem tysiącom zuluskich wojowników. Film te to prawdziwa klasyka kina batalistycznego. W rolach głównych zobaczymy Michaela Caine'a i Stanleya Bakera.

Fani kina francuskiego dostają z kolei prezent dzisiaj. To film Nędznicy. Nie chodzi jednak o ekranizację francuskiej powieści z 1862. Tym razem zobaczymy film o policjancie, który za wszelką cenę stara się zaprowadzić porządek na podparyskich przedmieściach. To okolica pełna biedy, imigrantów i gangów. Niestety, jedno gwałtowne aresztowanie doprowadza do zamieszek. To historia inspirowana prawdziwymi zamieszkami w 2005.

W czwartek w serwisie zadebiutował z kolei drugi sezon Tom i Jerry Show II. Przygód Toma i Jerrego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Perypetie kota i myszy bawią już kolejne pokolenie. Tym razem w HBO GO pojawiło się aż 78 odcinków drugiej serii. Idealny wybór na rodzinne oglądanie.

