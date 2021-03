HBO GO: Jaki film na weekend? 20 - 21 marca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

W środę 17 marca pojawił się trzeci sezon serialu Mayans M.C. To kontynuacja nagradzanej pozycji Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu „EZ” Reyesie. Na początku pojawiły się pierwsze dwa odcinki serialu. W przeciwieństwie do Netfliksa, HBO zwykle woli odsłaniać kolejne odcinki stopniowo. To pozycja dla wszystkich fanów seriali pełnych akcji.

Dzień później pojawiła się Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Jak sama nazwa mówi - to tytuł dla fanów kina superbohaterskiego. Zobaczymy jak Batman nie chcąc, by poświęcenie Supermana poszło na marne, tworzy specjalny oddział do obrony ziemi. W jego skład wejdą Batman Ben (Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) i Flash (Ezra Miller). W filmie pojawili się też Henry Cavill oraz Jared Leto.

Dzisiaj w serwisie HBO GO pojawią się z kolei wszystkie odcinki serialu dla dzieci Ben 10. Jest ich aż czterdzieści. Ben 10 to opowieść o nastolatku, który znalazł zegarek o nazwie Omnitrix. Dzięki temu urządzeniu może on zmieniać się w kilkunastu kosmitów i bronić w ten sposób ziemi przed zagrożeniami.

Już jutro pojawi się z kolei produkcja Każdego dnia. To film romantyczny z wpływami fantasy. Prześledzimy historię szesnastoletniej Rhiannon, która zakochuje się w tajemniczej istocie o imieniu A. To tak właściwie dusza, która codziennie zamieszkuje ciało innego człowieka. Każdy dzień jest jedną wielką walką o to, żeby para w ogóle się znalazła.

