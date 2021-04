HBO GO: Jaki film na weekend? 3 - 4 kwietnia 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Pierwszego kwietnia na platformie HBO GO pojawił się czwarty sezon serialu Fargo. To opowieść o dwóch przestępczych rodzinach, które w połowie zeszłego stulecia postanowiły zawrzeć rozejm. Był on jednak bardzo kruchy, dlatego by go umocnić głowy rodów postanowiły wymienić się swoimi synami. W roli głównej wystąpił Chris Rock. HBO w przeciwieństwie do Netfliksa zwykle publikuje kolejne odcinki co tydzień, tym razem jednak wszystkie 11 odcinków pojawiło się od razu.

Tego samego dnia pojawiła się propozycja dla fanów kina superbohaterskiego. To Wonder Woman 1984. W tym filmie zobaczymy aktorkę Gal Gadot wcielającą się w superbohaterkę ścigającą dwóch nowych potężnych wrogów. Wszystko to w świecie rodem z lat osiemdziesiątych. Za reżyserię odpowiada Patty Jenkins. W HBO dostępna jest zarówno wersja z dubbingiem, jak i napisami.

Wczoraj z kolei pojawił się w serwisie HBO GO kolejny film z serii terminator. Tym razem jest to Terminator: Genisys. Stojący na czele ludzkich rebeliantów John Connor wysyła swojego zaufanego człowieka w przeszłość, by ten uratował matkę Johna - Sarę. Niespodziewanym sojusznikiem stanie się terminator. W tym filmie kolejny już raz wystąpił Arnold Schwarzenegger. Oprócz niego zobaczyć możemy takich aktorów jak Jason Clarke i Emilia Clarke.

Już jutro pojawią się natomiast dwa filmy o policjantach, którzy ścigając dilerów narkotykowych wrócą do... szkoły. Najpierw będzie to liceum, potem kierują się oni na studia wyższe. W filmach 21 Jump Street oraz 22 Jump Street zobaczymy takich aktorów jak Jonah Hill i Channing Tatum. Przekonają się tam, że śledztwo nie będzie wcale ich jedynym problemem.

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 27-28 marca 2021

Zobacz: HBO GO: Jaki film na weekend? 20 - 21 marca 2021