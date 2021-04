Co pojawiło się w HBO w zeszłym tygodniu? 19 kwietnia 2021

Weekend się skończył, ale nie oznacza to, że nie ma jak spędzić wieczorów od poniedziałku do piątku. Zobacz co warto obejrzeć.

Zdecydowanie najważniejszą premierę mijającego tygodnia było pojawienie się dziesięciu sezonów znanego i lubianego serialu Przyjaciele. Serial pojawił się w czwartek 15 kwietnia. Produkcja otrzymała takie nagrody jak Złoty Glob, nagrodę BAFTA czy Emmy. Opowiada ona o sześciu przyjaciołach żyjących w Nowym Jorku. Serial emitowany był dziesięć lat i mimo jego końca w 2004 dalej ma wielu oddanych fanów.

W poniedziałek 12 kwietnia pojawił się jeszcze starszy (bo z 1978) film Dni Niebios. Tutaj jeszcze młody Richard Gere gra mężczyznę, który razem z siostrą i narzeczoną zaczyna nowe życie pracując na plantacji w Teksasie. Wcześniej zabił on bowiem dawnego szefa w stalowni w Chicago. Właściciel plantacji jest już schorowany, jednak zakochuje się w narzeczonej naszego bohatera. Farmer uważa bowiem wszystkich za rodzeństwo. Dziewczyna słyszy jednak od swojego narzeczonego, że powinna się zgodzić, bo da im to lepsze życie...

Ile znacie filmów z Indonezji? Wczoraj zadebiutował indonezyjski film Gundala, który jest ekranizacją indonezyjskiego komiksu. Głównym bohaterem jest bezdomny chłopak Sancaka, który został porzucony i udaje mu się przeżyć na ulicach tylko dzięki swojemu sprytowi. Jego miasto jednak pogrąża się w bezprawiu. Wtedy Sancaka musi odkryć w sobie superbohatera.

Przedwczoraj z kolei pojawiła się komedia romantyczna Coś się kończy, coś się zaczyna. Tym razem jest to wreszcie nowszy tytuł. Film zaczyna się w niezbyt miłym momencie, kiedy to główna bohaterka traci pracę i kończy się jej związek. Na domiar złego widzi jak wokół niej są same kłótnie małżeńskie. W końcu spotyka jednak dwóch mocno różniących się od siebie mężczyzn i zaczyna... randkować z jednym i drugim.

