HBO GO: Jaki film na weekend? 12 - 13 czerwca 2021

Film na weekend? Nowy serial? HBO GO ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Wczoraj oficjalnie zadebiutował trzeci sezon serialu Pazury. Opowiada on o salonie piękności, który tak naprawdę jest miejscem prania brudnych pieniędzy. W czarnej komedii prześledzimy kolejne losy pięciu manikurzystek z tego miejsca. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią w komediach widzieć wątek kryminalny. Trzeci sezon serialu ma 10 odcinków.

Dzisiaj z kolei zadebiutowała komedia Rosyjski spleen. Jak sama nazwa zresztą mówi - film jest z Rosji. Tamtejszy humor ma wielu swoich fanów, tutaj powinni być oni zachwyceni. Tytuł opowiada o trzech przyjaciołach, którzy wynajmują razem mieszkanie w Moskwie. Czeka ich przeżycie najbardziej absurdalnego dnia ich życia.

Szukający poważniejszych produkcji powinni się zainteresować innym dzisiejszym debiutem. To francuski film Nocna jazda, który jest opowieścią o tym jak zbliżają się ze sobą chiński imigrant i striptizerka. Oboje mają wiele swoich problemów. Żyją w zasadzie w półświatku - ona w swojej branży, on jest nielegalnym taksówkarzem.

Jutro pojawi się film, który jest doskonałą propozycją dla wszystkich fanów kina akcji. W filmie Na skraju jutra pojawili się aktorzy z najwyższej ligi, tacy jak Tom Cruise i Emily Blunt. Zobaczymy tam jak główny bohater ruszy do ostatecznego starcia ludzi i kosmitów. Niestety, o ile zabił on jednego z Obcych, to sam zginął. Teraz będzie przeżywał dzień swojej śmierci na nowo. Za każdym razem będzie jednak lepszy i sprytniejszy.

