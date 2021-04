Huawei wprowadza niższe ceny wymiany baterii w smartfonie, tablecie lub laptopie

Huawei przygotował nową ofertę serwisową dla użytkowników swoich smartfonów, tabletów i laptopów, którzy chcą w posiadanym sprzęcie wymienić baterię. Teraz, do odwołania, zapłacą za to mniej.

Nowa oferta serwisowa obejmuje starsze modele smartfonów, tabletów i laptopów firmy Huawei, których gwarancja już wygasła, w tym smartfony z serii P30, P20, Mate 20, Mate 10, a także z serii Y, tablety, między innymi MediaPad M5 lite czy T3 oraz modele laptopów z 2018 roku. Pełna lista produktów objętych promocją znajduje się na stronie consumer.huawei.com/pl/support/battery-service.

Osoby, które skorzystają z oferty, mają gwarancję, że wymieniona bateria jest oryginalna i w pełni bezpieczna. Usługa wymiany baterii objęta jest również 3-miesięczną gwarancją. Dla wybranych modeli smartfonów cena tej usługi wynosi 99 zł, tabletów – 139 zł, a laptopów – 199 zł. Oferta będzie dostępna do odwołania.

Promocja dostępna jest w wybranych salonach serwisowych Huawei (pełna lista znajduje się na stronie consumer.huawei.com/pl/support/battery-service/) oraz za pośrednictwem bezpłatnej usługi door-to-door. Pozwala ona zamówić kuriera na dowolny adres w celu przekazania urządzenia do serwisu, a także obejmuje zwrot urządzenia do właściciela tą samą drogą. Każde urządzenie wraca do użytkownika wyczyszczone i zdezynfekowane.

Wysyłkę door-to-door Huawei można zamówić:

na stronie internetowej consumer.huawei.com/pl/support/postal-repair/,

z poziomu aplikacji Huawei Wsparcie , dostępnej na smartfonach marki,

, dostępnej na smartfonach marki, kontaktując się z infolinią Huawei: consumer.huawei.com/pl/contact-us/.

