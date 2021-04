Huawei szykuje trzy składane smartfony

Huawei nie odpuszcza walki o segment składanych smartfonów. Chiński producent szykuje w tym roku aż trzy telefony.

Wiele firm chciało być pierwszymi na rynku składanych smartfonów, jednak cały rynek stworzyli właściwie od podstaw Samsung z Huaweiem. To koreański producent wykonał zresztą pierwszy krok wiary i ma teraz 70% rynku tego typu telefonów. Huawei może się pochwalić byciem największymi w chińskim segmencie tego typu smartfonów. Ostatnio chińska marka wprowadziła na rynek model Huawei Mate X2, który w naszej recenzji został uznany prawdopodobnie najlepszym rozkładanym urządzeniem.

Telefony z elastycznym wyświetlaczem mają jednak jedną kluczową wadę - są zwyczajnie... drogie. Teraz Huawei szykuje aż trzy składane smartfony, które zadebiutować mają w następnym półroczu. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, mają być one jak na ten segment całkiem budżetowe. Oczywiście trzeba pamiętać, że to coś nieco innego niż normalny budżetowy segment. W zeszłym roku rynek rozkładanych smartfonów zanotował sprzedaż niecałych 3 milionów urządzeń. W tym roku analitycy przewidują, że będzie to 7 milionów sztuk.

Źródło tekstu: android authority, wl