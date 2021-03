Huawei ponownie obniża ceny routerów: AX3 z obsługą Wi-Fi 6+ oraz 4G Router 2

Wybrane routery Huawei od dziś przez najbliższe dwa tygodnie można kupić w nowych, niższych cenach. Pierwszy z nich to dobrze oceniany router Huawei AX3 z obsługą Wi-Fi 6+, towarzyszy mu prosty model na kartrę SIM; Huawei 4G Router 2 B311.

Tym razem w promocji producenta znalazł się router Huawei AX3 w wersji czterordzeniowej (WS7200-20), którego standardowa cena wynosi 399 zł. Teraz będzie go można kupić za 299 zł. Z kolei model Huawei 4G Router 2 (B311-221) oferowany w rekomendowanej cenie sprzedaży 219 zł, który został przeceniony z 299 zł.

Urządzenia w nowych cenach są dostępne do 14 marca w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz u partnerów: Komputronik, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i x-kom. Oferta może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły oferty znajdują się w sklepach.

Huawei WiFi AX3

Router Huawei WiFi AX3 wykorzystuje najnowszy standard Wi-Fi 6+. Dzięki tej technologii urządzenie zapewnia transfer danych sięgający nawet 3000 Mb/s. Urządzenie pozwala na równoczesne podłączenie szesnastu smartfonów, tabletów czy laptopów pracujących w paśmie 5 GHz. Sercem routera jest czterordzeniowy procesor Gigahome 1,4 GHz. Pracę urządzenia usprawniają cztery wzmacniacze, dwa dla częstotliwości 2,4 GHz i dwa dla 5 GHz.

Więcej na temat routera Huawei WiFi AX3 w naszej recenzji: Huawei WiFi AX3 - potężny router z Wi-Fi 6+ w kompaktowej obudowie

Huawei 4G Router 2 B311

Drugi proponowany router to model LTE na kartę SIM pozwalający osiągnąć prędkość w 4G do 150 Mbps podczas pobierania i 50 Mbps podczas wysyłania. W połączeniach Wi-Fi model ten przekazuje internet w standardzie 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Ma też jeden port LAN. Urządzenie obsługuje do 32 podłączonych urządzeń jednocześnie. Łączenie się ułatwia technologia WSP. Dzięki aplikacji Huawei HiLink można nim zarządzać bezprzewodowo ze smartfonu.

