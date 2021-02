Huawei Mate 40E może się pojawić już niedługo

Huawei szykuje się do oficjalnego debiutu swojego nowego smartfonu. Tym razem nie będzie to jednak taka zupełna nowość. Będzie to bowiem Huawei Mate 40E.

Huawei ostatnio pokazuje swoje smartfony w naprawdę najróżniejszych wersjach. Kiedy w październiku debiutowała seria Mate 40, jednocześnie chiński producent pokazał swój model Huawei Mate 30E, który był kolejną wersją poprzedniego flagowca, czyli modelu Huawei Mate 30. Miał on niemal dokładnie taką samą specyfikację jak właściwy Mate 30. Różnił się jedynie układem. Pojawił się wtedy bowiem Kirin 990E. Ostatnio z kolei Huawei postanowił odświeżyć linię Huawei P40, bowiem pojawił się kolejny słabiej wyposażony wariant, czyli Huawei P40 w wersji 4G. Jak się jednak okazuje, to wcale nie jest koniec. Tym razem nadejdzie Huawei Mate 40E.

Tutaj również zobaczymy układ Kirin 990E. Cała reszta specyfikacji technicznej będzie dokładnie taka sama, jak w przypadku standardowej serii Mate 40. Najnowsze doniesienia z Chin mówią, że Huawei planuje zaprezentować najtańszy model z serii Mate 40 na przełomie marca i kwietnia. Huawei Mate 30E pojawił się razem z rodziną Mate 40, czy to oznacza, że razem z modelem Mate 40E pojawi się seria Huawei P50? Niestety, nie wiadomo. Huawei z pewnością bardzo by chciał, jednak ma on duże problemy ze zdobyciem części i łańcuchem dostaw. To niestety teraz powszechny problem.

Źródło tekstu: huaweicentral, wł