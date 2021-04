Głośnik Huawei Sound w okazyjnej cenie to jedna z nowych promocji na huawei.pl

Huawei ogłasza kolejne promocje w swoim sklepie internetowym. Od dziś do 4 maja głośnik Huawei Sound, laptop MateBook D 14 i tablet MatePad M5 lite można kupić w nowych cenach. Do 8 maja trwa również oferta na zestawy urządzeń w przystępnych cenach – można je kupić łącznie z innymi urządzeniami i akcesoriami.

Inteligentny głośnik Huawei Sound – powstały we współpracy z cenioną w środowisku audiofilskim firmą Devialet – do 4 maja dostępny jest na huwei.pl w nowej cenie 479 zł. Z kolei MateBook D 14, wydajny laptop do pracy i nauki, dostępny jest natomiast za 3099 zł, a multimedialny tablet MatePad M5 lite – za 999 zł.

Huawei Sound – czy warto?

Huawei Sound wchodził na rynek w cenie prawie 800 zł, teraz jego cena jest nieco niższa (około 600 zł), ale zaproponowana przez Huawei zniżka opłaca się.

Huawei Sound wyposażony jest w 4-calowy głośnik niskotonowy 40 W oraz trzy pełnozakresowe głośniki 5 W. Symetryczna konstrukcja Push-Push pozwala niwelować powstałe wibracje, dzięki czemu wydobywający się z głośnika dźwięk jest czysty i bez zniekształceń. Głośnik wyposażony jest również w opatentowaną przez firmę Devialet technologię przetwarzania sygnału SAM 2.0. Skomplikowany model akustyczny kontroluje działanie głośnika niskotonowego i jednostek pasywnych, aby wydobyć jak najgłębsze basy bez zniekształceń. Huawei Sound zapewnia też dźwięk przestrzenny 360°,

Więcej promocji na huawei.pl

Maj w Huawei to również trwająca do 8 maja promocja, w której można kupić na przykład smartfon Huawei P40 lite w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch Fit w cenie 899 zł. Producent proponuje te z model Huawei P30 lite albo P smart 2021 w zestawie ze słuchawkami FreeBuds 3i. W ofercie można znaleźć również wybór laptopów do pracy i nauki zdalnej w zestawach z akcesoriami, a także smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Pro w cenie 1299 zł. Więcej na temat promocji w tej informacji.

Klienci huawei.pl, którzy chcą rozłożyć płatność za swoje zakupy na raty, mogą skorzystać z 36 rat 0%.

