Ericsson: Polscy inżynierowie napędzają światową komunikację mobilną

5G to nie tylko sprzęt i częstotliwości, ale także odpowiednie oprogramowania. Nad tym ostatnim pracują polscy inżynierowie w centrach R&D Ericssona w Krakowie i Łodzi.

– Mówiąc o oprogramowaniu musimy pamiętać, że obecnie mamy do czynienia nie tylko z 4G i 5G, cały czas funkcjonują poprzednie generacje, które również potrzebują wsparcia i rozwoju. 2G jest praktycznie nieśmiertelne i to dzięki niemu możemy wykonywać połączenia głosowe czy wysyłać wiadomości sms. Największą różnicą przy oprogramowaniu dla każdego standardu G jest właśnie jego cykl życia. Przy 2G, 3G i 4G jesteśmy już w zaawansowanej fazie, gdzie potrzebne są głównie krytyczne poprawki. Z kolei 5G od strony oprogramowania potrzebuje jeszcze znacznie więcej badań i tworzenia rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie określonych funkcjonalności.

– powiedział Ante Mihovilovic, szef centrum R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi oraz szef działu rozwoju produktów z centrami badawczymi w Korei, Chinach i Szwecji

Polskie centrum badawcze zatrudnia ponad 1600 osób i jest drugim największym tego typu ośrodkiem firmy Ericsson, po macierzystej placówce w Szwecji. Inżynierowe w Polsce pracują dla największych klientów na całym świecie. Dla operatora w Japonii przygotowują odpowiednie funkcjonalności sieci 5G na jedno z największych wydarzeń sportowych świata, a w USA współpracują z czterema operatorami przy jednym ze sportowych świąt Stanów Zjednoczonych.

– To z Polski współpracujemy również z głównymi producentami smartfonów przy opracowywaniu optymalnych rozwiązań zarówno dla sieci, jak i dla samych telefonów. Jesteśmy lokalnym centrum, ale pracujemy globalnie tworząc jeden zespół z centrami R&D w Chorwacji i Korei, pracuje praktycznie 24 godziny na dobę nad tym samum kodem

– powiedział Ante Mihovilovic

Oprogramowanie przygotowywane w Polsce pozwala na płynne i szybkie wdrożenie sieci 5G. Każde z "G" bardzo często działa na tym samym sprzęcie, w tym samym czasie. To unikatowe rozwiązanie, możliwe właśnie dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu.

– Przykładowo, mamy sprzęt wyprodukowany 5 lat temu, który jest zdolny obsługiwać wszystkie cztery standardy G symultanicznie. Nikt poza nami nie jest w stanie, tylko za pomocą odpowiedniego oprogramowania, „zamienić” sieć starszej generacji w sieć 5G. To rozwiązanie było rozwijane m.in. przez polskie centrum R&D, a pierwsze wdrożenia tego typu na świecie nadzorował też zespół R&D z Polski.

– dodał Ante Mihovilovic

Polska u progu technologii 5G

Ericsson posiada obecnie 97 komercyjnych umów i kontraktów 5G z operatorami, z czego 55 to publicznie ogłoszone umowy, a 45 sieci na pięciu kontynentach już funkcjonuje. Ericsson ma również 15,8% znaczących patentów (standard-essential patent - SEP) związanych z 5G - tak przynajmniej wynika z analizy firmy prawnej Bird & Bird.

W Polsce technologia 5G jest już dostępna, ale konieczne jest przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Sprzęt firmy Ericsson jest gotowy do pracy w sieci 5G już od 2015 roku, co możliwe jest dzięki aktualizacji do 5G za pomocą zdalnej instalacji oprogramowania. Do tej pory do operatorów na całym świecie wysłanych zostało ponad 5 milionów anten 5G.

Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 roku kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. W lutym 2020 roku Ericsson ogłosił uruchomienie komercyjnej sieci 5G

z operatorem Polkomtel oraz badawczej sieci na Politechnice Łódzkiej. Ericsson prowadzi testy 5G także z innymi operatorami i podmiotami w Polsce.

