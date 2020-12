Fani Cyberpunka 2077, gdzie jesteście? Play przygotował dla was darmowy motyw na smartfony

Gra Cyberpunk 2077 zbiera fatalne opinie, ale Play wierzy, że gdzieś tam przetrwali prawdziwi fani tego tytułu. I to właśnie dla nich operator wraz z CD PROJEKT RED przygotował specjalny motyw na smartfony marek Samsung, Huawei i Xiaomi. Co ważne, motyw jest darmowy i może pobrać go każdy, niezależnie od tego, z którego usług operatora komórkowego korzysta.

Chociaż konsolowe wydania Cyberpunka 2077 okazały się pełne błędów i niedociągnięć, to gracze korzystający z komputerów mają mniej powodów do narzekań. W kilka godzin po premierze gra stała się rekordzistą na platformie Steam w kategorii produkcji singleplayer. Jednocześnie grało w nią wówczas ponad milion osób. Od premiery minął już tydzień, a graczy nadal przybywa. Specjalnie dla fanów Cyberpunka 2077 Play wspólnie z CD PROJEKT RED przygotował specjalny motyw na smartfony.

Cyberpunkowy motyw zmienia interfejs smartfonu i – jak zachwala Play – przenosi go do roku 2077. Użytkownicy zobaczą nowe tapety, ikony systemowe, ekrany ustawień, czat wiadomości oraz ekran wybierania numerów. Nie brakuje akcentów prosto z gry, takich jak avatar głównego bohatera czy też samochód, którym porusza się po ulicach Night City.

Motyw jest dostępny na telefony marek Samsung, Huawei i Xiaomi. Można go pobrać na stronie Play w sekcji poświęconej Cyberpunk 2077. Co ważne, motyw jest zupełnie darmowy i może zainstalować go każdy użytkownik, niezależnie od tego, z którego usług operatora komórkowego korzysta. Warunkiem jest niestety konieczność posiadania w swoim smartfonie Androida 10. Warto także upewnić się, że w telefonie ustawiona jest polska lokalizacja. Aby poczuć klimat Night City, najlepiej włączyć w smartfonie tryb ciemny.

To nie koniec wspólnych działań Play i CDPR

W połowie grudnia na ścianę Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie trafił fanart, który wygrał konkurs organizowany przez Play i CD PROJEKT RED. To jednak niejedyne atrakcje dla fanów gry zorganizowane przez operatora wspólnie z polskim studiem gier wideo. Play przygotował również specjalną ofertę dla fanów Cyberpunk 2077. Osoby, które zdecydują się na jedną z dwóch ofert na abonament i dobiorą do niej smartfon 5G, otrzymają w prezencie od operatora zestaw gadżetów Cyberpunk 2077, w tym bomberkę Samurai.

Dodatkowo obecni klienci Play mają z kolei szansę zgarnąć dodatkowe 2 GB internetu. Wystarczy, że wejdą w aplikację Play24 i odbiorą darmowe gigabajty w zakładce poświęconej Cyberpunk 2077. Co więcej, mogą oni także zapoznać się z dzielnicami Night City, a po odkryciu wszystkich sześciu, pobrać tapety z motywem gry na swoje smartfony.

Źródło tekstu: Play