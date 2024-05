Leć do RTV Euro AGD. Na iPhone'a stać tam teraz każdego

Jeśli nosisz się z zamiarem zakupu iPhone'a lub innego sprzętu Apple, to sklep RTV Euro AGD stworzył ku temu świetną okazję. Cenę podzielisz na nawet 20 rat 0 proc., a na tym nie koniec.

Promocja „Lato bez rat”, bo o niej tu mowa, obowiązuje w dniach od 1 do 14 maja 2024 roku i obejmuje nie tylko wspomniane już iPhone'y, ale też inny sprzęt Apple.

Obok smartfonów, kampanią objęte są też m.in. smartwache Apple Watch SE 2. generacji, laptopy MacBook Air M2 oraz M1, kilka modeli iPadów czy słuchawki AirPods. Warunek jest jeden: cena musi wynosić powyżej 300 zł.

Każdy, kto w dniach 1-14 maja zarezerwuje sprzęt z odbiorem w salonie stacjonarnym i płatnością ratalną, może podzielić cenę zakupu na 10 lub 20 rat 0 proc. Bez żadnych ukrytych kosztów.

Co więcej, spłatę rat zacznie dopiero od września, co oczywiście tłumaczy nazwę promocji. Przykładowe urządzenia dostępne w promocji a także ich ceny przedstawiają się następująco (kliknij, aby przejść do konkretnej oferty):

