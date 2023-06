Apple podnosi ceny w Polsce. Co drożeje tym razem?

Firma Apple „uszczęśliwiła” Polaków kolejną podwyżką. Teraz dotyczy ona wszystkich wariantów jednej z usług amerykańskiego giganta.

O tym, że prawie wszystko w Polsce drożenie, wie chyba każdy z Czytelników TELEPOLIS.PL. Podwyżki dotyczą między innymi firmy Apple, która sprzedaje w naszym kraju najnowsze iPhone'y w wyższej cenie niż ich poprzednicy. W październiku ubiegłego roku amerykański gigant podniósł u nas również ceny swoich niektórych usług, takich jak Apple Music, Apple TV+ czy Apple One.

Zobacz: Apple podnosi ceny usług w Polsce. Miejscami naprawdę srogo

Zobacz: iPhone nie dla Polaka. Idzie kolejna podwyżka cen

Teraz przyszedł czas, by "uszczęśliwić" Polaków kolejną podwyżką, która tym razem dotyczy chmury Apple.

Pakiety iCloud+ w wyższej cenie

Jak informuje firma Apple, iCloud+ to wszystko czego potrzebujesz, by wygodnie i bezpiecznie przechowywać zdjęcia, filmy, notatki i pliki na wszystkich Twoich urządzeniach i wszędzie tam, gdzie jesteś. Z błyskawicznym dostępem do najważniejszych rzeczy, płynną kontynuacją rozmów oraz łatwym dzieleniem się treściami z bliskimi i znajomymi. A także udoskonalonymi funkcjami prywatności, które chronią Ciebie i Twoje dane. A teraz za to wszystko więcej zapłacisz. Podobno Polska to jedyny obok RPA kraj, w którym Apple podniósł ceny tej usługi.

To ile teraz zapłacimy za plany iCloud+? Do wyboru są trzy opcje:

iCloud+ 50 GB za 4,99 zł miesięcznie (podwyżka z 3,99 zł/mis.),

(podwyżka z 3,99 zł/mis.), iCloud+ 200 GB za 14,99 zł miesięcznie (podwyżka z 11,99 zł/mies.),

(podwyżka z 11,99 zł/mies.), iCloud+ 2 TB za 49,99 zł miesięcznie (podwyżka z 39,99 zł/mies.).

Jak nietrudno obliczyć, ceny wszystkich planów iCloud+ wzrosły o 25%.

Zobacz: Apple patentuje pasy bezpieczeństwa. Mają być lepsze niż do tej pory

Zobacz: Apple pozwał producenta jabłek. Nie, to nie żart

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Shutterstock, Apple

Źródło tekstu: Apple, iMagazine