Apple patentuje pasy bezpieczeństwa. Mają być lepsze niż do tej pory

Apple opatentował nowe pasy bezpieczeństwa do samochodów. Prawdopodobnie trafią one do Apple Car.

Pasy bezpieczeństwa powstały już w latach 50., a do powszechnego użytku weszły w roku 1958. Stworzyła je szwedzka marka Volvo, która celowo nie opatentowała swojego wynalazku, aby mogli z niego korzystać inni producenci. Pomimo tego Apple patentuje własne pasy bezpieczeństwa, które mają być trochę nowocześniejsze.

Apple patentuje pasy bezpieczeństwa?

Apple uzyskał patent na nowe pasy bezpieczeństwa, które zapewne trafią do elektrycznego samochodu firmy z Cupertino. Podstawowa zasada ich działania ma być identyczna, jak do tej pory. Oznacza to wpinanie pasa w specjalną sprzączkę, która z kolei wyposażona będzie w przycisk zwalniania zapięcia.

Rzecz w tym, że nowe pasy, zaproponowane przez Apple, mają być trochę nowocześniejsze. Firma chce, aby w momencie wsiadania do samochodu były one podświetlane. Dzięki temu miejsce wpinania pasa byłoby łatwiejsze do znalezienia. Po odpowiednim wpięciu światło by gasło, aby nie rozpraszać kierowcy.

Co ciekawe, podobne rozwiązanie zaproponowała już Skoda, która również stworzyła podświetlane pasy bezpieczeństwa. Zresztą nie jest to pierwszy tego typu patent Apple. Już w 2019 roku firma z Cupertino zastrzegła sobie prawa do podświetlanych foteli samochodowych.

