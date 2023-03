Skoda uspokoi zestresowanego psa. Pomoże muzyka

Brytyjska filia Skody postanowiła zadbać także o nastrój pupili i stworzyła specjalną, uspokajającą playlistę dla psów.

Zgodnie z badaniem Skody 6 na 10 psów nie lubi jazdy samochodem, odczuwa stres i niepokój, a nawet – negatywne skutki zdrowotne. Psy mogą odczuwać dyskomfort w samochodzie z wielu powodów, w tym tytułem nagłej zmiany otoczenia, słyszenia nietypowych dźwięków pochodzących z drogi, zbyt wysokiej temperatury, złych doświadczeń z wcześniejszych podróży i choroby lokomocyjnej.

Złe samopoczucie pupila odbija się też na właścicielach, którzy w 75 proc. deklarują rozpraszanie się podczas kierowania na skutek zachowania psa. Dodatkowo 60 proc. z nich uważa, że ​​muszą ograniczyć swoją aktywność, ponieważ ich pies jest niespokojny w samochodzie i wolą unikać podróży.

Skoda prezentuje playlistę na Crufts

W dniach 9-12 marca w Birmingham w Anglii odbyła się największa międzynarodowa wystawa psów rasowych na świecie o nazwie Crufts. Wystawa składa się z kilku konkurencji odbywających się jednocześnie, a psy walczą o tytuł Best in Show.

Skoda, dbając o dobro kierowców i ich zwierząt, zaprezentowała podczas wydarzenie specjalną playlistę dla psów pt. „Happy Hounds”. Zestawienie utworów opracowane zostało we współpracy z psią behawiorystką Anną Webb i dostępne jest na Spotify.

Webb zajmuje się wpływem muzyki na zwierzęta profesjonalnie. Stworzona playlista składa się z utworów dobranych specjalnie pod kątem miary tempa i miękkości głosu. Behawiorystka wskazuje, że w szczególności szczenięta i małe psy mają stosunkowo wysokie tętno i łagodna muzyka może pomóc im zrelaksować się w samochodzie.

Harry Styles uspokoi Twojego psa

Aby zadowolić również kierowcę, playlista zawiera 20 znanych utworów. Wśród nich możemy znaleźć: „Watermelon Sugar” Harry'ego Stylesa, „No Woman No Cry” Boba Marleya, „Oh my God” Adele, „More than a Woman” Bee Gees, „Anti- Hero” Taylor Swift, „Flowers” Miley Cyrus, „Orphans” Coldplay, a nawet „Hound Dog” Elvisa Presleya.

Jak przekonuje firma, odsłuch wskazanych utworów wymiernie poprawi komfort zarówno samego czworonoga, jak i jego właściciela.

