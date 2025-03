Perplexity Pro za darmo w T-Mobile. Odbierz, póki są jeszcze kody

W pierwszych dniach lutego T-Mobile udostępnił w programie Magenta Moments bezpłatną roczną subskrypcję Perplexity Pro – inteligentnej wyszukiwarki nowej generacji. Akcja została odnowiona na początku marca i można z niej jeszcze korzystać do końca bieżącego miesiąca.

T-Mobile udostępnił swoim klientom roczną subskrypcję Perplexity Pro o rynkowej wartości 99 zł miesięcznie , co w skali rocznej oznacza oszczędność prawie 1200 zł . Efekt akcji przeszedł wszelkie oczekiwania. Z oferty skorzystało ponad 100 tysięcy użytkowników Magenta Moments . Podobną promocję przeprowadzono w całej grupie Deutsche Telekom, ale to Polacy zainteresowali się nią szczególnie.

Polscy użytkownicy Magenta Moments docenili jego możliwości na niespotykaną skalę, plasując się w czołówce wśród lokalnych przedstawicieli grupy Deutsche Telekom! Każdego dnia tysiące z nich odblokowuje dostęp do zaawansowanej sztucznej inteligencji – szybko, wygodnie i bez barier

Perplexity Pro to zaawansowane narzędzie wyszukiwania konwersacyjnego , które zapewnia precyzyjne i bezpośrednie odpowiedzi na złożone pytania, dostarczając użytkownikom przydatnych i wiarygodnych informacji pochodzących z łatwo weryfikowalnych źródeł.

W odróżnieniu innych, podobnych rozwiązań, Perplexity stawia na dokładność i rzetelność otrzymywanych informacji , co jest niezwykle ważne we współczesnym świecie. Każdego tygodnia Perplexity odpowiada na ponad 100 milionów pytań z różnych obszarów tematycznych i różnych zakątków naszego świata.

Użytkownicy T-Mobile, którzy jeszcze nie skorzystali z okazji, wciąż mają na to szansę – kolejne kody czekają w aplikacji „Mój T-Mobile”. Wystarczy wejść do apki, odblokować ofertę Perplexity i korzystając z unikatowego kodu rabatowego, zalogować się na adresie e-mail, który nie posiadał wcześniej wersji Pro. Promocja jest ważna do wyczerpania puli kodów.