Za dwa lata Oppo pokaże własny układ mobilny

Oppo postawił przed sobą kolejny ambitny cel. Tym razem ma to być projektowanie swoich własnych układów mobilnych.

Apple ma swoje układy z serii M, Huawei swoje Kiriny (chociaż z wiadomych przyczyn sytuacja HiSiliconu nie wygląda różowo), a Samsung projektuje Exynosy. Koreańczycy to także jedyny w swoim rodzaju przykład firmy, która także wytwarza swoje układy. Większość producentów musi wybierać między Snapdragonami, MediaTekami, właśnie Exynosami lub chińską firmą Unisoc. Ta ostatnia głównie pojawia się w segmencie budżetowym. Ostatnio do grona producentów projektujących własne układy dołączył Google z serią Tensor.

Podobne ambicje ma także Oppo. Chińska marka zamierza zaprojektować go na podstawie technologii 3 nm TSMC. Nowe produkty miałyby się ukazać już w 2023. To bardzo realistyczny termin biorąc pod uwagę zarówno możliwości Oppo, jak i TSMC. Nie można zapominać, że Oppo należy do BBK Electronics i jest blisko związany z takimi markami jak Vivo czy Realme. Układy Oppo najprawdopodobniej pojawią się wtedy też na telefonach tych marek. Nie można zapominać o OnePlusie, który stał się już właściwie jednością z Oppo.

