Oppo obniża ceny słuchawek Enco Air, Enco Buds, Enco X i Enco Free2

Firma Oppo przygotowała specjalną promocję dla osób, które poszukują bezprzewodowych słuchawek TWS. Producent proponuje w obniżonych cenach tegoroczne nowości – Enco Air oraz Enco Buds, a także najnowsze słuchawki Enco X i Enco Free2 w specjalnej ofercie.

W październikowej oferty promocyjnej Oppo, słuchawki bezprzewodowe Enco X można kupić za 699 zł, Enco Free2 za 499 zł, a Enco Air za 299 zł – ceny tych trzech modeli zostały obniżone o 100 złotych. Z kolei słuchawki Enco Buds są dostępnie za 149 zł, czyli w cenie obniżonej o 50 zł. Powyższe oferty obowiązują do 14 listopada 2021 roku w sklepach internetowych, w partnerskich sieciach Oppo oraz w wybranych stacjonarnych punktach sprzedaży.

Oppo Enco X

Oppo Enco X zostały stworzone we współpracy z duńską firmą Dynaudio. Słuchawki wykorzystują system dynamicznego wzmocnienia DEEB 3.0. Dodatkowo urządzenie obsługuje kodek LHDC, zapewniając najwyższą jakość dźwięku. Słuchawki umożliwiają odtwarzanie muzyki nawet przez 25 godzin (z użyciem etui ładującego), a płynne połączenie do 10 m zapewnia technologia Bluetooth 5.2.

Enco X wyposażono w aktywny układ redukcji szumów, który pozwala wybrać jeden z czterech trybów tłumienia hałasu z otoczenia. Ponadto, dzięki zaawansowanym sterownikom słuchawki mają gwarantować płynne łączenie tonów średnich, wysokich i niskich.

Słuchawki bezprzewodowe Enco X w ofercie promocyjnej są dostępne w cenie 699 zł, czyli o 100 złotych taniej w stosunku do poprzedniej ceny.

Oppo Enco Free2

Ten model również powstał we współpracy z Dynaudio. Producent zastosował tu hybrydowy system redukcji szumów (ANC) i obiecuje, że głos użytkownika i dźwięki w słuchawkach będą wyraźne nawet w hałaśliwym otoczeniu. Trzy mikrofony eliminujące hałasy otoczenia w połączeniu z technologią pozwalającą na automatyczne dostosowywanie ustawień do słuchu użytkownika redukują szumy nawet do 42 dB.

Słuchawki sterowane są dotykowo. Wytrzymałość baterii producent określa na 6 godzin, a przy korzystaniu z etui ładującego nawet do 30 godzin. Personalizacji odtwarzanego dźwięku można dokonać w aplikacji Hey Melody.

Słuchawki bezprzewodowe Enco Free2 w ofercie promocyjnej są dostępne w cenie 499 zł – przecenione o 100 złotych.

Oppo Enco Air

Enco Air wyposażone są w 12-milimetrowy przetwornik, który według producenta zapewni solidne basy, gładkie wysokie tony, a także bogate tony średnich. Pozytywny wpływ na jakość przesyłu dźwięku ma kodek AAC HD, dodatkowo uwypuklający dźwiękowe detale. Jakość rozmów głosowych zwiększa układ dwóch mikrofonów i technologii rozpoznawania głosu. Oppo zapewnia, że dzięki temu rozwiązaniu użytkownik ma wrażenie, jakby rozmówca znajdował się tuż obok. Do tego słuchawki obsługują technologię Bluetooth 5.2. Słuchawki Enco Air mogą pochwalić się certyfikatem TÜV Rheinland.

Słuchawki umożliwiają odtwarzanie muzyki bez przerwy do 4 godzin lub na prowadzenie rozmów przez 2,5 godziny. Natomiast dzięki etui ładującemu można odtwarzać ulubione utwory nawet przez 24 godziny. Komfort użytkowania dodatkowo pogłębia sterowanie dotykowe.

Słuchawki bezprzewodowe Enco Air w ofercie promocyjnej są dostępne w cenie 299 zł – o 100 złotych taniej niż dotychczas.

Oppo Enco Buds

Oppo Enco Buds zapewniają 6 godzin pracy bez przerwy, a nawet przez 24 godziny z etui ładującym. Stabilność dźwięku ma gwarantować obuuszna transmisja Bluetooth, eliminująca opóźnienia charakterystyczne dla standardowego połączenia Bluetooth. Słuchawki zostały zaprojektowane m.in. z myślą o graczach. Wyposażono je w tryb super niskich opóźnień 80 ms, co pogłębia immersję w trakcie rozgrywki. Dodatkowo słuchawki zapewniają szeroki zakres dźwięku (tony wysokie i głębokie basy) dzięki dynamicznym przetwornikom 8 mm zaprojektowanym do przesyłania najnowszego kodowania audio AAC.

Enco Buds obsługują redukcję szumów i sterowanie dotykowe. Urządzenie umożliwia konfigurację spersonalizowanych gestów sterowania dotykowego. Co więcej, słuchawki mają klasę wodoszczelności IP54 (odporność na kurz i wodę).

Słuchawki bezprzewodowe Enco Buds w ofercie promocyjnej są dostępne w cenie 149 zł. Cena słuchawek została obniżona o 50 zł w stosunku do oryginalnej ceny.

