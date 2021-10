Promocja Samsung: kup słuchawki Galaxy Buds2 i zgarnij dwa prezenty

Samsung przygotował nową promocję, która obejmuje nowe słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds2. Kupując je teraz można zyskać dwa prezenty: zwrot 170 zł oraz półroczny dostęp do usługi Tidal Premium.

Podczas sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked Samsung zaprezentował nowe słuchawki bezprzewodowe, model Galaxy Buds2. Zastosowano w nim nową konstrukcję, która jest lepiej dopasowana do uszu, a wśród oferowanych funkcji jest aktywna redukcja szumów (ANC).

Najnowsze słuchawki koreańskiego producenta zostały w Polsce wycenione na 649 zł. W najnowszej promocji część z tej kwoty można odzyskać w formie przelewu na konto w wysokości 170 zł. Drugim prezentem jest kod na 6 miesięcy dostępu do usługi Tidal Premium (wartość około 120 zł). Warto się pospieszyć, ponieważ liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 630 sztuk (cytat z regulaminu).

Jak skorzystać z promocji?

Aby wziąć udział w promocji i mieć szansę na zdobycie prezentów, należy w okresie od 18 października do 7 listopada 2021 roku kupić słuchawki Galaxy Buds2 u partnera handlowego Samsunga – lista partnerów znajduje się w regulaminie. Nowe urządzenie należy następnie zarejestrować w terminie do 13 listopada tego roku. Do formularza rejestracyjnego trzeba dołączyć dowód zakupu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wycięciu tego kodu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu 21 dni kalendarzowych otrzymasz zwrot na konto (170 zł) oraz kod do usługi Tidal Premium. Voucher z kodem zostanie wysłany na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie oraz na stronie promocji.

