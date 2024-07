Xiaomi Smart Band 9 - premiera już 19 lipca

Xiaomi szykuje się do premiery kolejnej generacji jego kultowego produktu, opaski sportowej Xiaomi Smart Band 9.

Premiera Xiaomi Smart Band 9 odbędzie się podczas corocznego wystąpienia Lei Juna, 54-letniego założyciela firmy Xiaomi. Wystąpienie to planowane jest już na 19 lipca, wtedy najprawdopodobniej zaprezentowany zostanie szczytowy pokaz smartfonowej potęgi Xiaomi - Xiaomi Mix Fold 4.

Co zaoferuje Xiaomi Smart Band 9?

Xiaomi Smart Band 9 będzie miał zbliżoną specyfikację do swojego poprzednika, ale z pewnymi udoskonaleniami, które niestety jeszcze nie wyciekły do sieci. Mówi się nieśmiało, póki co o jeszcze lepszej baterii i nowych opcjach personalizacji.

Już poprzednik, czyli Xiaomi Smart Band 8 oferuje 1,62-calowy ekran AMOLED z zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 ppi i odświeżaniem 60 Hz oraz jasnością 600 nitów, co jest szokujące przy tak tanim sprzęcie.

Grafika z zapowiedzią nowego modelu przynosi szereg atrakcyjnych pasków, w tym o zacięciu jubilerskim. Trzeba to jasno powiedzieć, to nie jest już ten pachnący plastikiem Smart Band sprzed lat, tylko sprzęt o wiele bardziej uniwersalny pod względem wyglądu, pomimo zachowania przystępnej ceny.

Sprawdź aktualną promocję na Xiaomi Smart Band 8 w:

👉 RTV Euro AGD

👉 OleOle!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Gizchina, Xiaomi, wł