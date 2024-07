Xiaomi Mix Fold 4 jednak mniej fantazyjny

Podobno już 19 lipca poznamy najnowszy i zarazem najdroższy smartfon w ofercie chińskiego Xiaomi. Będzie nim Xiaomi Mix Fold 4, o którym głośno jest w sieci od pewnego czasu. Teraz już mamy pewność, jak będzie wyglądał.

Zamiast czterech aparatów będą trzy

Wbrew śmiałym doniesieniom sprzed kilku tygodni, Xiaomi Mix Fold 4 ugości swoich użytkowników trzema zamiast czterech aparatów z tyłu obudowy. Na obudowie pojawia się dumny napis informujący o 100-krotnym zoomie, ale z całą pewnością nie chodzi tutaj o zoom optyczny.

Poprzednik flagowego składaka, Xiaomi Mix Fold 3 oferował dwa obiektywy tele — jeden z 3,2-krotnym, a drugi z 5-krotnym zoomem optycznym. Na najnowszym renderze obiektyw aparatu opartego na peryskopowym zoomie jest przy tym wyraźnie większy niż u poprzednika, co może sugerować większą światłosiłę obiektywu. Podobnie jak ma to miejsce w innych ostatnio zaprezentowanych flagowych smartfonach Xiaomi, nad optyką aparatów i technologią reprodukcji kolorów pracowała niemiecka firma Leica.

Imponujące ekrany i szansa na europejską premierę

Imponująco prezentuje się też zewnętrzny ekran rozkładanego telefonu, który zdaje się wypełniać co do milimetra całą dostępną powierzchnię. Nie wiemy jeszcze, czy odważny konkurent Samsunga Galaxy Z Fold6 trafi do Europy - Xiaomi w ostatnim czasie wiele produktów pozostawia na wyłączność Chińczykom, jednak w tym roku może to się zmienić.

W dotychczasowych przeciekach mowa była o wiodącym Snapdragonie 8 Gen 3, akumulatorze co najmniej 5000 mAh, certyfikacie wodoszczelności IPX8 i 50 Mpix w głównym aparacie. Złożony telefon ma mieć grubość poniżej 10 mm. Chińska premiera telefonu planowana jest ponoć na już 19 lipca.

Źródło zdjęć: Gizmochina

Źródło tekstu: Gizmochina, oprac. wł